Formentera en otoño: una escapada perfecta para disfrutar del deporte y la buena mesa

Formentera registra una ligera bajada de la ocupación hotelera en agosto, con un descenso del 4,3% respecto al mismo mes del año pasado, aunque el conjunto de la temporada mantiene cifras positivas y compensa el global. Así lo ha explicado en 'Illes Balears en la Onda' el conseller de Turismo del Consell de Formentera, Artal Mayans, quien ha avanzado que está pendiente una reunión con el presidente de la federación hotelera para analizar posibles causas y medidas. Mayans ha insistido en que, “en general, el sector de la restauración y todo el sector servicios está trabajando bastante bien” y que la isla sigue “bastante bien posicionada en cuanto a turismo y ocupación”.

El conseller ha enmarcado esta evolución en la estrategia del Consell de “aplanar la curva” turística, es decir, moderar los picos de julio y agosto para reforzar los extremos de temporada y avanzar hacia un modelo más desestacionalizado. En esta línea, ha destacado iniciativas ya consolidadas como las Semanas Gastronómicas de otoño, que permiten a residentes y visitantes disfrutar de menús a precios cerrados con producto local y recetas tradicionales, dando a conocer la gastronomía de la isla y motivando a mucha gente a probar restaurantes a los que normalmente no iría.

El perfil del turista que llega a Formentera también está cambiando, según ha explicado Mayans: frente al visitante de hace 20 o 25 años, ahora llegan sus descendientes, con familias y niños pequeños, en lo que el conseller ha definido como un “baby boom” en el turismo de la isla. Este nuevo perfil se refleja, por ejemplo, en un cambio de la moto al coche para viajar con bebés, y en una mayor conciencia europea sobre sostenibilidad y patrimonio, que lleva a los visitantes a valorar no solo las playas, sino también la gastronomía y el patrimonio inmaterial de Formentera.

De cara a los próximos meses, el Consell apuesta por dinamizar el otoño con actividades deportivas y promociones especiales. Entre ellas destaca la 15K Formentera Sunset Run, que celebrará su tercera edición el 10 de octubre con distancias de 15 y 5 kilómetros y una destacada presencia femenina, que ronda el 65-70% de los participantes. Además, en mayo y octubre se lanzan campañas de descuentos en alojamiento, alquiler de vehículos, tiendas de ropa y souvenirs, a las que cualquier empresa de la isla puede sumarse contactando por correo; toda la información y los códigos promocionales están disponibles en formentera.es, en la sección “Formentera en otoño”, para atraer visitantes en los últimos tramos de la temporada.