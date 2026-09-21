“Tenemos una agenda que es una auténtica locura”: Calvià afronta un otoño cargado de eventos y proyectos turísticos

Calvià afronta el inicio del otoño con una intensa agenda de actividades y proyectos vinculados al turismo y a la transformación de sus principales núcleos turísticos. Así lo ha explicado el alcalde, Juan Antonio Amengual, en los micrófonos de Onda Cero Mallorca durante la Semana del Turismo, que celebra Onda Cero Illes Balears, con motivo del Día Mundial del Turismo que se conmemora el 27 de septiembre. Amengual repasa en esta entrevista algunas de las iniciativas que marcarán las próximas semanas en el municipio.

Uno de los primeros grandes acontecimientos será el Evolution Mallorca International Film Festival, que tendrá actividades en diferentes localidades de Calvià entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre. El municipio acogerá propuestas como un autocine en Port Adriano y otras actividades vinculadas a la producción audiovisual y el talento local en la industria.

“Calvià, en este marco que ya dijimos que era el año del cine, tenía que sumarse y recibimos y hacemos de anfitriones de este festival con una alegría enorme porque tiene un fondo que es en beneficio de la gente de aquí”, explica en la entrevista ofrecida este lunes en los micrófonos de Onda Cero.

A esta programación se sumarán otras actividades durante las próximas semanas, entre ellas la Challenge Peguera y un programa de propuestas lúdicas y familiares en Magaluf, con pasacalles y actividades destinadas también a dinamizar el tejido comercial.

Paguera también acogerá del 30 de septiembre al 3 de octubre la quinta edición de WIPEOUT, un festival que engloba cine, música, surf, deporte, arte y sostenibilidad.

En la semana del turismo, Calvià también organiza una jornada sobre el impacto de la IA en el sector hotelero. Se trata de un foro profesional sobre la estrategia empresarial de ventas denominada 'revenue management', que se celebrará el 1 de octubre en la Sala Palmanova.

Magaluf, en plena transformación

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, considera que la transformación de Magaluf ya es una realidad, aunque insiste en que todavía queda trabajo por hacer. Entre las actuaciones previstas este invierno se encuentra el derribo de locales comerciales obsoletos para convertirlos en aparcamiento y el avance del proyecto de la punta de Torrenova, que pretende abrir este espacio al público y convertirlo en un lugar de referencia tanto para residentes como para visitantes.

“Ya esa transformación es una realidad, pero yo creo que siempre nos queda muchísimo por hacer”, señala Amengual. El Ayuntamiento también prevé ejecutar este invierno diferentes proyectos financiados con fondos turísticos. Según ha explicado el alcalde, Calvià recibirá 17 millones de euros para alrededor de diez proyectos de transformación en la zona.

Calvià, a por el reconocimiento europeo

Otro de los grandes objetivos del municipio pasa por su candidatura a Capital Europea del Turismo. Calvià ha superado los filtros previos y se encuentra entre las ocho ciudades finalistas europeas, junto a la ciudad de Ibiza. El alcalde viajará en octubre a Estrasburgo para presentar la candidatura ante el Parlamento Europeo y en noviembre está prevista la final en Bruselas. El proyecto pone en valor el proceso de transformación del municipio, desde los derribos de establecimientos hoteleros obsoletos hasta la gestión de las aguas regeneradas, la sostenibilidad, la posidonia, el desarrollo del Destino Turístico Inteligente y la transformación de Magaluf.

Para Amengual, llegar a la final ya supone “un éxito rotundo” y el eventual reconocimiento permitiría presentar Calvià como modelo de transformación y gestión turística.