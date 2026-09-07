Yolanda Cardona: "Tenemos que conseguir evitar el uso de teléfonos móviles hasta los seis años"

Yolanda Cardona, profesora y miembro de la asociación ibicenca Aixeca es Cap ha pasado por Onda Cero para detallar en qué consiste la campaña con la que pretenden trasladar a colegios, institutos y centros de 0 a 3 años las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría sobre el uso de pantallas.

En este sentido, Cardona ha querido dejar claro, que el objetivo principal "es concienciar e intentar retardar que las familias den el móvil a sus hijos y llegar a los 16 años sin conexión a internet en los teléfonos móviles" y que para ello se han difundido una serie de pautas entre las que destaca por ejemplo que "se consuma menos de dos horas" entre los jóvenes de entre 13 y 16 años.

Además, la asociación recomienda que "se eviten las pantallas entre los 0 y los 6 años o limitar su utilización a menos de una hora diaria entre los 7 y los 12, incluido el tiempo empleado en los centros educativos" y, sobre todo, "que las familias establezcan límites y actúen conjuntamente frente a la presión social que supone que cada vez más niños dispongan de teléfono a edades tempranas".

Yolanda Cardona, miembro de la asociación Aixeca es Cap | Redacción

No en vano, Cardona ha dejado claro que "durante los primeros años los menores necesitan especialmente contacto directo con otras personas, juego y naturaleza y no estar sentados, callados, mirando una pantalla", aunque también ha reconocido las dificultades que tienen las familias "para aplicar estas recomendaciones por los horarios laborales y el actual ritmo de vida".

Y por ello, la miembro de Aixeca es Cap también ha aprovechado para reclamar que los propios adultos den ejemplo con propuestas como "establecer momentos sin dispositivos en casa, dejar los teléfonos en una cesta o eliminarlos de la mesa durante las comidas, ya que no podemos exigir a nuestros hijos o hijas algo que nosotros no ponemos de nuestra parte".