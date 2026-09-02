Víctor Torres, Joves d'Eivissa: "El futuro de los jóvenes ibicencos no puede ni debe estar fuera de Ibiza"

El portavoz de Joves d’Eivissa, Víctor Torres, ha pasado por Onda Cero para explicar los objetivos de una asociación juvenil que comenzó a trabajar hace alrededor de un año después de que se presentara públicamente el pasado mes de enero, anunciando además una manifestación contra la ampliación del aeropuerto para el próximo domingo 20 de septiembre a las 18.00 horas que recorrerá el Paseo Vara de Rey, las calles Aragón y Baleares y la avenida de España hasta llegar al Consell d’Eivissa, donde se leerá un manifiesto elaborado entre las entidades participantes.

En este sentido, Torres ha asegurado que "los jóvenes han decidido decir basta y decidir un nuevo futuro para nosotros con mejoras para el problema de la vivienda pero también con reivindicaciones sobre nuestra lengua y la cultura de Ibiza, sobre espacios de ocio saludable o sobre un cambio en el actual modelo turístico".

Concretamente, una de sus principales preocupaciones "es la dificultad que encuentran muchos jóvenes para permanecer en Ibiza después de estudiar o emanciparse debido, especialmente, al problema de la vivienda" y en este sentido, el portavoz de la asociación ha asegurado "que el futuro de los jóvenes ibicencos no tiene que estar fuera de Ibiza por más que la isla esté configurada cada vez más en función del visitante".

Por ello, ha reclamado "recuperar espacios y oportunidades para quienes residen en ella durante todo el año" y al mismo tiempo cuestionar "la elevada dependencia económica del turismo apostando por diversificar la economía de Ibiza, apostando por un modelo que permita a nuevas generaciones desarrollar su proyecto de vida en la isla, ya que buena parte de los empleos vinculados al actual modelo tienen poco valor añadido y la riqueza generada no siempre llega a los trabajadores".