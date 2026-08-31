Toni 'March': "La veda ha hecho recuperar toda la población de raor en Ibiza y Formentera desde los años noventa"

El pescador Toni Riera, conocido popularmente como Toni March, ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera coincidiendo con el levantamiento este 1 de septiembre de la veda del raor, una fecha especialmente esperada por los aficionados a la pesca recreativa, y que llega con una población que se considera recuperada y ejemplares considerablemente más grandes que hace dos décadas.

Y es que March ha destacado la buena situación actual de la especie después de años de restricciones debido a que a finales de los años 90 el raor estuviera en situación de sobrepesca, asegurando que "el tema de la veda y el poder dejar que las hembras hagan el desove ha hecho recuperar toda la población como no se había visto desde hace tiempo".

Toni Riera, Toni March, en su barco pescando raor | Redacción

Además, el pescador ibicenco ha asegurado que la pesca del raor "se ha convertido desde los años noventa del siglo pasado en una tradición especialmente arraigada entre los pescadores recreativos" como demuestra que hay aficionados "que prácticamente solo salen al mar coincidiendo con la apertura de la temporada aprovechando además que es una pesca fácil, rápida y divertida".

Al mismo tiempo, March ha insistido en que Formentera "continúa siendo uno de los grandes puntos de referencia para encontrar raor debido a las importantes extensiones de fondos arenosos" destacando zonas realmente importantes como es Freus, Cala Saona, es Caló o los alrededores de la Mola, aunque sin olvidarse de algunas zonas de Ibiza como Cala Tarida y Cala d'Hort, pero también ha insistido en la importancia de las áreas donde la pesca recreativa está restringida "ya que eso ayuda a que estas poblaciones se recuperen más y posteriormente puedan desplazarse y contribuir a repoblar otras zonas".

Por último, sobre el refuerzo de las inspecciones que el Govern balear ha anunciado para esta temporada, Toni March ha considerado que la pesca ilegal del raor existe, aunque no cree que esté generalizada "por más que siempre haya alguien que venda directamente a restaurantes o a algún particular" pero al mismo tiempo, también ha reconocido "de la dificultad de controlar toda la actividad durante las jornadas de mayor afluencia".