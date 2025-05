Rafael Artesero: "A Eurovisión llevamos una buena cantante, pero no una buena canción por más que nos lo hicieran creer"

El reconocido compositor y experto eurovisivo Rafael Artesero ha compartido en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero su visión sobre la reciente edición de Eurovisión 2025, marcada por la controversia en torno a la actuación de la cantante Melody.

Y en este sentido, Artesero se ha mostrado claro asegurando que "Era previsible el resultado de España ya que la candidatura partía de una posición débil desde el inicio, cuando en las apuestas estaba muy mal posicionada, entre el puesto 34 o 35 de 37, y por eso, a pesar de que se hizo promoción en ningún momento pasamos del puesto 15".

Rafael Artesero, compositor con amplia experiencia en Festivales de Eurovisión | Redacción

Sin embargo, para este compositor que ha estado presente en varios festivales de Eurovisión representando a distintos países, el problema no fue la artista: "Traíamos una buena cantante, pero no una buena canción, por más que nos lo hicieran creer y la escucháramos a diario, pero si en otros países no la conocen y comparan con la suya, si no destaca de primeras, luego ya no funciona".

También ha criticado con firmeza la decisión de TVE sobre la selección del corte para el resumen de canciones durante la gala. "Los 15 segundos que eligió España fueron los peores de todo el festival porque se veía a Melody sola, sin ritmo y después de canciones con mucha energía".

Y por todo ello, en un análisis profundo y sin rodeos, Rafael Artesero dejó claro que más allá del debate puntual, España necesita repensar su enfoque eurovisivo: "No podemos seguir yendo de pardillos y por eso hace falta más estrategia, más criterio y más honestidad artística de una vez por todas".

"El arte está para emocionar y una sonrisa, hoy en día, vale millones"

Finalmente, sobre la canción ganadora de Austria, Rafael Artesero ha asegurado que el chico le parece "extraordinario" que "la puesta en escena, hecha por un español, fue impresionante", aunque también ha reivindicado el valor de las canciones alegres asegurando que su favorita fue la de Estonia porque "era simpática y divertida y porque el arte está para emocionar y una sonrisa, hoy en día, vale millones".