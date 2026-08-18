María Escandell: «La gente busca el pescado de aquí y pregunta mucho por el producto local»

La responsable de Pescados Vicente ha destacado en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera la importancia de identificar, consumir y valorar el pescado de proximidad dentro de la campaña «Això sí, és d’Eivissa»

La campaña «Això sí, és d’Eivissa», impulsada por el Consell d’Eivissa para fomentar el consumo de producto agroalimentario y pesquero local, ha sido protagonista este martes en Más de Uno Ibiza y Formentera, donde María Escandell, de Pescados Vicente, ha defendido las ventajas de apostar por el pescado capturado en aguas de la isla.

Escandell considera que la iniciativa es «muy buena» y «perfecta» para ayudar al consumidor a identificar con claridad los productos de proximidad. En el caso de su establecimiento, explica que cuentan con etiquetas específicas que permiten reconocer fácilmente qué pescado es de Ibiza.

La responsable de Pescados Vicente asegura que el interés por el producto local ya existía antes de la puesta en marcha de este distintivo. «La gente ya busca pescado de aquí y pregunta mucho, incluso los turistas cuando vienen al mercado», ha señalado. A su juicio, la campaña contribuye a reforzar una tendencia creciente entre quienes quieren conocer el origen de lo que compran y consumir producto de kilómetro cero.

Uno de los principales valores del pescado de Ibiza es, precisamente, su frescura. Aunque en determinados casos pueda tener un precio algo superior, Escandell subraya la diferencia entre adquirir un pescado capturado pocas horas antes en las aguas de la isla y otro que haya tenido que recorrer largas distancias hasta llegar al consumidor.

La experiencia es otro de los elementos fundamentales en una pescadería tradicional. Pescados Vicente acumula más de tres décadas de trayectoria, un tiempo que ha permitido generar una relación de confianza con sus clientes. Escandell reconoce que muchas personas se dejan aconsejar sobre qué pescado comprar y cómo prepararlo.

«Hay mucha gente que pregunta», explica, especialmente sobre si una determinada especie es mejor para cocinar al horno, a la plancha, frita o para otro tipo de elaboración. Esa labor de asesoramiento se ha convertido, según relata, en una parte habitual del trabajo diario de la pescadería.

Sobre cómo reconocer un pescado fresco, Escandell recomienda fijarse especialmente en su aspecto general y en elementos como los ojos, que deben presentar un aspecto vivo y brillante, además de observar el estado de la pieza en conjunto. La experiencia del pescadero sigue siendo, en este sentido, una garantía adicional para el consumidor.

La entrevista también ha servido para recordar la importancia de respetar los periodos de veda y las medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos. Entre otros ejemplos, se ha hablado de especies cuya pesca permanece limitada durante determinadas épocas del año y de la necesidad de permitir que las poblaciones marinas puedan reproducirse para asegurar su continuidad en el futuro.

En los mostradores de las pescaderías ibicencas pueden encontrarse numerosas especies locales dependiendo de la temporada, entre ellas pagres, molls, rogers, calamar y otras variedades propias de las aguas pitiusas. Una diversidad que forma parte también de la riqueza gastronómica de Ibiza.

Precisamente, María Escandell ha reconocido su predilección por uno de los platos más emblemáticos de la cocina tradicional de la isla: el bullit de peix acompañado de arroz a banda, una elaboración estrechamente vinculada al pescado fresco local.

La responsable de Pescados Vicente también ha destacado que los restaurantes de Ibiza forman parte de esta cadena de consumo de proximidad y que muchos establecimientos hosteleros acuden a las pescaderías en busca de producto local. Sin embargo, recuerda que la producción es limitada, precisamente porque se trata de pesca artesanal y de recursos que deben gestionarse de manera responsable.

Ferias gastronómicas, campañas institucionales, pescaderías y restauración contribuyen así a mantener vivo un sector ligado históricamente a Ibiza. Para María Escandell, fomentar su consumo significa no solo ofrecer al cliente un producto fresco y de calidad, sino también apoyar a los pescadores, comerciantes y profesionales que forman parte de la economía local.