Marisol Ferrer: "Joves al carrer busca romper la dinámica de que los jóvenes se relacionen solo a través de una pantalla"

Marisol Ferrer, concejala de Cultura, Patrimonio y Juventud de Santa Eulària des Riu ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para presentar la séptima edición de ‘Joves al Carrer’, que recorrerá en septiembre las cinco parroquias del municipio con actividades gratuitas para jóvenes de 11 a 18 años.

En este sentido, Ferrer ha confirmado que la intención "es sacar el ocio juvenil a la calle"y "que los jóvenes dispongan de espacios propios para encontrarse y relacionarse y así romper un poco la dinámica en la que muchas quedadas se producen únicamente a través de juegos online, móviles o redes sociales".

Joves al carrer lleva siete ediciones siendo todo un éxito | Redacción

Para ello, la programación incluye escape rooms, cluedos interactivos, talleres creativos, graffiti, skate, baloncesto 3x3, hinchables o actividades de elaboración de joyas, perfumes y jabones, entre otras propuestas, y todo ello, "adaptándose a edades e intereses muy diferentes ya que buena parte de las actividades se eligen teniendo en cuenta la opinión de los propios jóvenes a través de los Punts Joves".

La iniciativa se desarrollará en Santa Gertrudis, Puig d’en Valls, Jesús, Sant Carles y Santa Eulària, evitando concentrar toda la programación en un único núcleo "ya que todas las parroquias para nosotros son importantes y porque los jóvenes tienen que tener su espacio en su parroquia, conociendo incluso las de los otros pueblos del municipio" y por ello, también, "se mantendrán zonas infantiles independientes para que las familias con hijos de distintas edades puedan participar conjuntamente en las jornadas".

La primera cita será el 5 de septiembre en Santa Gertrudis, en la plaza situada detrás de la iglesia, entre las 18.30 y las 21.30 horas y para particpar no será necesaria inscripción previa sino que bastará con acercarse y participar.