Pepe Soldat: "El objetivo de la SD Portmany es volver cuanto antes a Tercera RFEF pero sin perder nuestra esencia"

Pepe Soldat, nuevo presidente de la SD Portmany ha pasado por los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera para analizar cómo están siendo sus primeros días en el cargo tras sustituir a María José Castillo y para repasar los principales retos del club, desde el regreso a Tercera RFEF cuanto antes con una plantilla repleta de fichajes ilusionantes hasta el futuro de la cantera y las obras del campo.

En este sentido, Soldat, vinculado desde niño al club, donde fue jugador, y miembro de su directiva durante los últimos ocho años, ha reconocido en Más de Uno Ibiza y Formentera que asume el cargo "con mucha ilusión, compromiso y trabajo" y ha confirmado que deportivamente, una de las grandes prioridades está en el ascenso del primer equipo "lo antes posible por lo que si puede ser este año mejor" y que para ello el club ha reforzado su estructura deportiva con Raúl Garrido y Alberto González y ha confeccionado una plantilla en la que pretende mantener un importante peso de la cantera, llamando especialmente la atención el regreso de Marquitos desde la SD Portmany y al que el nuevo presidente ha definido como "un gran referente no solo para el primer equipo, sino también para los jóvenes, ya que colaborará con el fútbol base transmitiendo su experiencia".

Precisamente, la cantera seguirá siendo uno de los pilares del Portmany y es que Soldat ha destacado el proyecto Creciendo Juntos, "con formación para entrenadores, jugadores y familias en ámbitos como preparación física, nutrición y hábitos saludables y valores como la disciplina, el respeto y el trabajo" y todo ello, sin perder de vista el fútbol femenino aprovechando que jóvenes talentos como Marga Míguez han dado el salto a clubes de primer nivel.

Por último, el presidente del club portmanyí ha asegurado que la nueva directiva también estará pendiente de las obras del campo, "cuyas gradas llevan alrededor de dos años cerradas por riesgo de desprendimientos" y es que según ha explicado Soldat, tras reunirse con el Ayuntamiento de Sant Antoni, "los trabajos ya están adjudicados y está previsto que comiencen en septiembre y con un poco de suerte esté todo terminado para disfrutar del ascenso del primer equipo a Tercera RFEF".