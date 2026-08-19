«Formentera afronta la segunda mitad de agosto con una programación especialmente centrada en la cultura al aire libre»

La programación cultural, musical y de ocio de la isla ha sido repasada en Más de Uno Ibiza y Formentera, destacando los mercados artesanales, el cine al aire libre, la música en las plazas, las exposiciones y las propuestas dirigidas a toda la familia.

Formentera continúa ofreciendo durante la segunda mitad del mes de agosto una intensa programación cultural y de ocio en diferentes puntos de la isla. Los mercados tradicionales, la música en directo, el cine al aire libre, las exposiciones y las actividades infantiles protagonizan buena parte de una agenda que permite combinar las playas y el patrimonio natural con numerosas propuestas culturales.

Durante la entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera se ha destacado que «Formentera afronta la segunda mitad de agosto con una programación especialmente centrada en la cultura al aire libre», con una oferta en la que tienen cabida el jazz, el cine de verano, la artesanía, las actividades infantiles y las propuestas deportivas.

Uno de los principales atractivos continúa siendo la amplia red de mercados de verano repartidos por la isla. Sant Francesc, la Savina y es Pujols mantienen sus mercados habituales, mientras que el Mercat Artesà de la Mola abre los miércoles y domingos, de 16.00 a 22.00 horas. A ellos se suma el Mercat Artístic de Sant Ferran, con actividad durante las tardes y noches de jueves, viernes y sábados, y el mercado de segunda mano de Sant Francesc.

La filosofía de estas propuestas va más allá del atractivo turístico. Durante el programa se ha defendido la importancia de fomentar el comercio local y la circulación de la actividad económica dentro de la propia isla, poniendo en valor especialmente la calidad y variedad de la artesanía formenterense. El Mercat Artesà de la Mola se presenta precisamente como uno de los mejores escaparates para conocer las creaciones realizadas en Formentera.

La música constituye otro de los grandes pilares de la programación. Durante los próximos días continúan ciclos y actuaciones como Música a les Places, Jazz a la Plaça y Els Dilluns al Port, llevando conciertos y actuaciones en directo a espacios públicos de Sant Francesc, Sant Ferran, es Pujols, la Savina y el Pilar de la Mola. De esta manera, plazas y calles se convierten durante las noches estivales en escenarios abiertos tanto para residentes como para visitantes.

Especial protagonismo tendrán también las propuestas familiares. El sábado 22 de agosto Sant Ferran acogerá a partir de las 20.00 horas un taller creativo para niños y niñas, organizado por los artistas del Mercat Artístic. A las 22.00 horas está previsto un concierto, mientras que la plaza de la Constitució de Sant Francesc será escenario de una nueva edición de Jazz a la Plaça, una de las citas musicales habituales del verano de Formentera.

El cine completa esta programación con diferentes proyecciones, algunas de ellas al aire libre y en versión original subtitulada. La oferta incluye películas para distintos públicos y sesiones en espacios como la Sala de Cultura, la Casa del Poble de la Mola y diferentes emplazamientos de Sant Francesc y Sant Ferran. La intención es convertir las noches de verano en una oportunidad para disfrutar conjuntamente de cultura, ocio y espacios públicos.

También continúa la actividad expositiva en uno de los espacios culturales más singulares de la isla, el Far de la Mola, donde puede visitarse durante estas semanas la exposición vinculada a la donación de Cathy/Katy Verdera al pueblo de Formentera. El programa ha recomendado especialmente acercarse hasta este espacio y aprovechar la visita para conocer tanto la exposición como el patrimonio de la zona.

La programación se completa con propuestas deportivas como el baloncesto 3x3 en el puerto de la Savina, además de actividades que permiten recorrer distintos núcleos de la isla y combinar gastronomía, artesanía, música y patrimonio.

En definitiva, la agenda presentada en Más de Uno Ibiza y Formentera muestra una isla que mantiene durante las últimas semanas de agosto una intensa relación con el arte, la cultura, la artesanía y las actividades familiares, ofreciendo alternativas complementarias al tradicional turismo de sol y playa. «Arte, mercados, artesanía, gastronomía, patrimonio» resumen el amplio abanico de posibilidades para disfrutar de Formentera durante estos últimos días del mes.