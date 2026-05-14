Lola Penín: "La inclusión real es una tarea colectiva que pasa fundamentalmente por tratar a las personas con respeto y empatía"

La ciudad de Ibiza ya es oficialmente la primera ciudad de todo Baleares en obtener la certificación Autism‑Friendly, un reconocimiento internacional que otorga Autism Friendly Club Global y que según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera la concejala de Bienestar Social de la ciudad, Lola Penín, "acredita el compromiso del municipio con la accesibilidad cognitiva, la sensibilización y la mejora de la experiencia de las personas con autismo".

Se trata de una iniciativa de la que Penín ha confesado sentirse "especialmente orgullosa" asegurando que desde el primer momento en el que accedió al cargo su intención y la de todo su equipo "ha sido convertir a Ibiza en un espacio inclusivo y adaptado donde haya cabida para todos, y con pasos como estos los vamos consiguiendo".

En este sentido, la concejala ha detallado que "había mucho por donde empezar" pero que al final se han puesto en contacto con Autism Friendly Club Global quienes "se encargarán de adaptar algunos de los edificios con más afluencia como el Servicio de Atención Ciudadana, los polideportivos o el Espai Cultural Can Ventosa con pictogramas, zonas de descanso para las personas con autismo o cascos antirruido para situaciones de sobrecarga sensorial".

Además, Penín ha confirmado que habrá una formación específica para personal municipal "porque es fundamental que todo el mundo sepa cómo actuar ante cualquier situación que no es habitual en su día a día" y que también se adaptará la página web y la sede electrónica del ayuntamiento "para tenga un sistema que haga mucho más fácil su lectura y comprensión".

Por último, la concejala de Bienestar Social de Ibiza ha asegurado que el objetivo es implicar también a centros educativos, comercios y pymes aunque para ello lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento "es dar ejemplo transmitiendo además que la inclusión real es una tarea colectiva que pasa fundamentalmente por tratar a las personas con respeto y empatía eliminando de nuestra cabeza y nuestro vocabulario eso de ‘pobrecito’, entendiendo que son personas con otras capacidades".