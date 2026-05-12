Alumnos de La Consolación visitan Onda Cero

Los alumnos del Colegio La Consolación visitan los estudios de “Más de Uno Ibiza y Formentera” entre risas, música y debates sobre el futuro de la educación

La visita de estudiantes del Colegio La Consolación Ibiza ha sido protagonista en el programa “Más de Uno Ibiza y Formentera”

Los estudios de “Más de Uno Ibiza y Formentera” recibieron este lunes la visita de varios alumnos de cuarto curso del Colegio La Consolación Ibiza en una jornada marcada por el humor, la espontaneidad y las curiosas reflexiones de los adolescentes sobre la educación, la música, la inteligencia artificial y el futuro.

Alumnos de la Consolación | Redacción

Durante la conversación en directo, los estudiantes compartieron algunas de las asignaturas que eliminarían del colegio. Las matemáticas y física y química fueron las materias más señaladas por considerarlas “muy difíciles”, aunque también reconocieron la importancia del esfuerzo y del aprendizaje en la vida diaria.

La charla derivó después hacia los gustos musicales de los jóvenes, donde el reguetón apareció como estilo predominante, aunque algunos alumnos sorprendieron mencionando grupos clásicos como The Beatles o Tokio Hotel. Los estudiantes destacaron además la importancia de escuchar música en casa y de descubrir canciones de otras generaciones.

Uno de los momentos más divertidos llegó cuando se les preguntó qué superpoder elegirían. La teletransportación fue una de las opciones favoritas, especialmente para viajar o evitar desplazamientos largos. Otros alumnos apostaron por atravesar paredes o imaginar escuelas completamente diferentes, como una “escuela flotante” en el puerto de Ibiza o centros educativos sin exámenes.

La inteligencia artificial también apareció en el debate. Algunos estudiantes reconocieron utilizarla para resolver dudas de los deberes, mientras otros admitieron no usarla apenas. Además, surgieron ideas tan imaginativas como incorporar “profesores robots” en el futuro.

La visita concluyó con un recorrido por la emisora y un ambiente distendido entre alumnos y profesores. Durante el encuentro también hubo tiempo para hablar de deporte, especialmente de fútbol y de la cantera de la UD Ibiza, en una mañana que dejó patente la naturalidad, creatividad y sentido del humor de los jóvenes estudiantes ibicencos.