Carmen Ferrer: "Siete días en Santa Eulària des Riu se quedan cortos para descubrir todo lo que ofrecemos"

La alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, ha destacado el carácter familiar del municipio como uno de sus principales atractivos turísticos. En este sentido, ha explicado que las playas de la zona destacan por ser accesibles y versátiles: "Son tranquilas, son amables para disfrutar en familia", ha afirmado, subrayando que ofrecen opciones tanto para el descanso como para la práctica de actividades como kayak o snorkel.

Ferrer ha insistido en que el destino está pensado para todo tipo de familias, independientemente de la edad de sus integrantes. "Tenemos también actividades un poco más retadoras", ha señalado, en referencia a propuestas dirigidas a adolescentes o visitantes más activos.

Un modelo turístico basado en la tranquilidad

La alcaldesa ha defendido además la identidad de Santa Eulària como una alternativa más calmada dentro de la isla de Ibiza, un enclave "para pensar que estamos de vacaciones, para bajar los decibelios", ha explicado, en alusión a un modelo que prioriza el descanso y la desconexión. En esta línea, ha añadido que el entorno natural y el ritmo pausado permiten "disfrutar de la familia o con quien vayas de vacaciones" y valorar el tiempo.

Cultura local y experiencia integrada

Este concepto se completa con una fuerte apuesta por la cultura local. "Hablas de nuestra gastronomía, hablas de lo que es nuestra cultura, de nuestras raíces", ha indicado, destacando que la experiencia del visitante se enriquece cuando se integra en el destino. Según ha señalado, Santa Eulària combina tradición y modernidad, manteniendo sus señas de identidad.

Herramientas y propuestas para las familias

Entre las iniciativas impulsadas, Ferrer ha destacado el Family Pass, una herramienta que permite organizar la estancia y acceder a ventajas. "Ahí puedo decidir y hay la oferta de todas las rutas que tenemos culturales, de senderismo, de ciclismo", ha explicado. Este sistema, ha añadido, facilita que cada familia diseñe su propia experiencia en función de la duración del viaje y sus intereses.

Carles Lamelo hablando con Carmen Ferrer durante el programa Gente Viajera | Redacción

El municipio ofrece además una amplia diversidad de propuestas vinculadas tanto al litoral como al interior. "Muchas veces relacionamos una isla solo con costa y nuestro interior es precioso", ha señalado, reivindicando rutas culturales, mercadillos y espacios tradicionales.

Naturaleza y modelo sin clichés

En el ámbito marítimo, Ferrer ha puesto en valor la riqueza del entorno natural. "A partir de los ocho años ya puedes descubrir lo que hay en el fondo del mar", ha indicado, destacando la calidad de las aguas gracias a la posidonia.

Finalmente, ha defendido un modelo turístico equilibrado y alejado de estereotipos. "Esa isla de Ibiza sin clichés es la que permanece", ha afirmado, apostando por integrar al visitante en la cultura local. En este sentido, ha concluido que el municipio ofrece una experiencia completa en la que "siete días se les van a quedar cortos" a quienes lo visitan.