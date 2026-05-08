Onda Cero se cuela en la cena de Traspas y Torijano en la que no se sienta nadie si no va vestido de medieval

El programa Más de Uno Ibiza y Formentera se ha colado con su micrófono verde en la preparación de la tradicional cena medieval que llevan organizando desde hace más de 25 años en su propia vivienda del número 7 de la calle Major de Dalt Vila los artesanos Jesús García e Isabel Delgado, Traspas y Torijano, con motivo de la celebración de la feria Eivissa Medieval.

De hecho, Isabel, ha atendido la entrevista mientras estaba preparando alguna de las más de 60 torrijas que servirán de postre para el menú que prepara toda la familia y que este año estará compuesto además de cus cus, ensalada payesa y codillo. Unos platos que, sin embargo, no se pueden degustar si no se cumple el requisito imprescindible que ha relatado Jesús... "aquí no se sienta nadie si no es vestido de medieval y si no se tiene, nosotros le subimos a nuestro armario y le prestamos lo que necesite".

Este año participarán unos 30 comensales por lo que Jesús ha explicado que ya llevan varios días preparando ropa, armas, decoración y logística para una cena que además incluye un desfile por parejas que les lleva hasta la Plaza de la Catedral y en la que van acompañados, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza y de la organización, "del grupo que sea más cañero de cada edición" y en el que van invitando a todos los que se encuentran en su camino a que salten y disfruten con ellos.

Una vez más Traspas y Torijano han abierto las puertas de su casa a Onda Cero Ibiza y Forrmentera | Redacción

En este sentido, tanto Isabel como Jesús, han recordado que la idea de la cena nació en la primera edición del Eivissa Medieval "por parte de cuatro familias que crearon una asociación de amigos del medieval" y que ahora lo siguen manteniendo entre tres, aunque son ellos los que se encargan de casi todo, desde la comida a la decoración pasando por supuesto por los trajes o la música y la ambientación.

Finalmente, sobre la posibilidad de lluvia, ambos artesanos, galardonados con el Premio de Turismo 2026 en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera, han asegurado con su permanente sonrisa y buen humor que no temen al mal tiempo "porque después de tanto tiempo siempre tenemos un plan b y porque ya hemos vivido alguna edición con lluvia, dejándonos incluso las mejores fotos que tenemos de todas nuestras cenas medievales".