Onda Cero se cuela en la gincana solidaria para estudiantes de Ibiza que ha abierto el Eivissa Medieval 2026

La Feria Eivissa Medieval 2026 ha comenzado este jueves 7 de mayo por la mañana con una gincana solidaria que ha organizado la asociación Proyecto Juntos por distintos lugares de la ciudad de Ibiza y en la que han participado unos 300 escolares de distintos centros escolares y Más de Uno Ibiza ha podido hablar con su micrófono verde con algunos de los personajes que han llenado Vara de Rey, la Plaza del Parque y el Parque Reina Sofía de animación, diversión y solidaridad.

Los colegios participantes han sido Sa Blancadona, Cas Serres, Sa Graduada, Portal Nou, Poeta Villangómez y Waldorf, y todos los niños y niñas se han encontrado en su camino con el Rey Gastón, su criada Elvira, la princesa Marieta, un juglar acróbata, un bufón y hasta una bruja que les han guiado por un recorrido de cinco pruebas que, según ha explicado el propio rey han tenido como objetivo el que demuestren que son gente generosa, valiente, fuerte, inteligente y decidida" y todo ello, con un cariz solidario que ha resumido así su criada Elvira, "lo fundamental es pagar el tributo solidario porque hay que ayudar a la reforma del Área pediátrica del Hospital Can Misses que está poniendo en marcha Proyecto Juntos".

El juglar acróbata también ha pasado por Onda Cero | Redacción

Precisamente, el portavoz de la asociación, Carlos Ramón ha destacado que la gincana es "una forma divertida y original de fomentar solidaridad, diversión y conocimiento en un entorno único como la Ciudad Patrimonio de la Humanidad" y es que no le ha faltado razón porque los escolares han pasado por estaciones atendidas por un bufón, una bruja, un juglar y la Princesa Marieta, quien ha asegurado que su misión no es del todo sencillo "porque lo que queremos realmente en este medieval es que haya gente divertida".