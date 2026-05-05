Toni Marí: “La crispación está empoderando a gente que antes no se atrevía a cometer agresiones homófobas”

El presidente de Sa Clau de s’Armari, Toni Marí, ha analizado en Onda Cero la agresión homófoba que ha sufrido en Formentera Carlos Alberto García, conocido en el mundo artístico como Thomas García, asegurando que "fue atacado en plena calle tras recibir insultos por su orientación sexual" y confirmando que "el caso ya se está investigando como un posible delito de odio".

Concretamente, Marí ha explicado que Thomas "continúa recuperándose en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza de las microlesiones intracraneales detectadas en las primeras pruebas médicas" y sobre los hechos, ha relatado que el artista "fue increpado mientras se hacía una foto junto al cartel de la obra de teatro Entrepares que él mismo ha creado y dirigido y que, tras recriminar un intento de atropello, dos personas bajaron del vehículo y lo agredieron al grito de insultos homófobos".

Y en este sentido, el presidente de Sa Clau de s'Armari alertó de un clima social preocupante asegurando que "la crispación actual está empoderando a determinada gente que antes no se atrevía a realizar estos actos violentos" y ha apuntado "a discursos polarizados que legitiman comportamientos que antes se consideraban inaceptables".

Por ello, Marí ha subrayado "la importancia de la educación familiar y escolar para prevenir la LGTBIfobia desde edades tempranas" y al mismo tiempo ha defendido "el papel de la cultura como herramienta de sensibilización", recordando que la obra Entrepares, escrita por el propio Thomás García, "aborda la violencia intragénero y la diversidad concienciando además sobre todo tipo de violencias".

Por último, el presidente de la asociación ibicenca, al tiempo que ha agradecido la respuesta social y rápida que ha habido en Formentera contra el acto, también ha pedido "no minimizar estos hechos porque no son incidentes aislados, sino ataques directos a la convivencia y a la dignidad".