Sandra Serra: “Las educadoras que trabajan con niños de 0 a 3 años llevan mucho tiempo aguantando condiciones muy precarias”

Sandra Serra, portavoz del STEI, ha detallado en Más de Uno Ibiza y Formentera, los motivos por los que los principales sindicatos del sector de las educadoras que trabajan con niños y niñas de cero a tres años han convocado una huelga para el jueves 7 de mayo en todo Baleares.

Concretamente Serra ha explicado que la intención de la concentración que en Ibiza tendrá lugar en el Paseo Vara de Rey de Ibiza a las 18.00 horas "es protestar por la precariedad laboral en las escoletas privadas y de gestión indirecta" ya que, entre otras cosas, "hay diferencias salariales de hasta 5.000 euros anuales según el tipo de gestión del centro" como demuestra, según sus palabras, que "muchas educadoras con décadas de experiencia apenas superan los 1.200 euros mensuales".

Además, según la portavoz del STEI el sector está "muy feminizado, con ratios elevadas y sin reconocimiento de la jornada lectiva y no lectiva" y por ello ha reclamado "un convenio autonómico propio que equipare la etapa 0‑3 al resto del sistema educativo, tanto en salarios como en calendario escolar" y también "que las escoletas cierren el 30 de junio, como el resto de etapas, y que las actividades de julio se gestionen como escuelas de verano".

En este sentido, Serra ha asegurado que la patronal ha mostrado "cierta voluntad" tras los anuncios de las concentraciones pero también ha advertido "que el diálogo real no llegará hasta después de la huelga y la concentración prevista en Vara de Rey" y que "si no hay avances "la intención es mantener las movilizaciones".