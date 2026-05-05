Fran Torres: "Eivissa Medieval es un orgullo para la ciudad de Ibiza gracias al trabajo silencioso de muchísimas personas"

Hoy en Onda Cero Ibiza y Formentera nos hemos cogido el micrófono verde para conocer de primera mano con el Concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ibiza, Fran Torres, todas las novedades que rodean a la Eivissa Medieval 2026 que se celebra del jueves 7 al domingo 10 de mayo.

Un evento que según ha confirmado Torres en el Paseo Vara de Rey de la ciudad de Ibiza, "transformará completamente las zonas de este céntrico, el popular barrio de la Marina y y la ciudad antigua de Dalt Vila con más de 200 puestos muy diversos, 70 espectáculos fijos que se celebrará en lugares emblemáticos de la ciudad como el Baluard de Santa Llúcia, el Claustre del Ajuntament, la iglesia de Santo Domingo y la Catedral, y más de 150 pasacalles que desfilarán por el mercado de manera itinerante".

Este año, la feria abrirá el jueves 7 a las 10.00 horas con una gincana solidaria para los colegios de la ciudad que ha organizado Proyecto Juntos, mientras que la inauguración oficial tendrá lugar a las 19.00 horas en el Portal de Ses Taules con el espectáculo de la compañía Pablo Méndez Performance titulado Ses Taules, el umbral del tiempo y "que será muy visual con acrobacias, bailarines, elementos muy grandes y grandes sorpresas para todos los públicos".

Onda Cero se ha cogido su micrófono verde para conocer junto a Fran Torres las novedades del Eivissa Medieval 2026 | Redacción

Además, Torres ha destacado que este año el Parque Reina Sofía y la Plaza del Parque estarán dedicados al público infantil, destacando especialmente una escuela de acrobacias medievales y que se habilitarán dos puntos de información turística en el Paseo Vara de Rey y en el Soto y que, también, como novedad habrá un sistema de pulseras identificativas para niños en colaboración con Protección Civil y los agentes de Policía Local.

Al mismo tiempo, el concejal de Fiestas ha destacado el impacto del Eivissa Medieval ya que según sus palabras "el año pasado atrajo a 68.000 visitantes, lo que supuso unos 8.000 más que la edición anterior" asegurando además que "solo es posible gracias a la colaboración y el trabajo silencioso de comerciantes, vecinos y los cientos de profesionales implicados en la organización y que hacen que la Eivissa Medieval sea un orgullo para toda la ciudad".

Por último, Torres ha recordado que habrá autobuses gratuitos desde los aparcamientos disuasorios para facilitar el acceso al centro durante los horarios de la feria y que serán de 10.00 a 23.00 horas el jueves, de 10.00 a 01.00 horas el viernes y sábado, y de 10.00 a 00.00 horas el domingo, con la música limitada a partir de medianoche.