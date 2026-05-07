Solidaridad

Noemí Bonet: "La inclusión real aún requiere avances y recursos para ofrecer lo que realmente necesitan las personas con necesidades especiales"

La presidenta de Com Tu! ha presentado en Más de Uno Ibiza y Formentera la recaudación del Calendario Solidario 2026, impulsado junto a la Fundación Pachá y que ha logrado reunir 21.704,34 euros, que se destinarán a programas no concertados para personas con diversidad funcional.

Manu Gon

Illes Balears |

Noemi Bonet, presidenta de la asociación Com Tu!, antes conocida como Apneef, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para hablar sobre el calendario solidario que todos los años publica la asociación junto a la Fundación Pachá y que en este año "ha permitido recaudar 21.704,34 euros, que se destinarán a programas no concertados para personas con diversidad funcional".

Bonet, que ha afrontado su primera presentación como presidenta, ha destacado la importancia del proyecto asegurando que "el calendario ya es un acontecimiento social como demuestra la magnífica acogida que tiene entre la sociedad pitiusa" y al mismo tiempo ha puesto en valor que la recaudación "permitirá financiar intervenciones que no cuentan con apoyo estable de la administración y que tienen que ser cubiertos por la asociación".

En este sentido, también ha recordado que Com Tu! trabaja con niños, jóvenes y familias con discapacidad, dependencia o riesgo de padecerla, ofreciendo atención temprana, terapias, apoyo a la autonomía, orientación familiar y actividades de ocio y por ello ha recordado "que cada vez se necesitan más recursos para las familias" y que "la inclusión real aún requiere avances y recursos para poder ofrecer lo que realmente necesitan las personas que tienen necesidades especiales".

Finalmente, sobre la sensibilización social, Bonet ha reconocido que "cada vez hay una sociedad más inclusiva" pero también ha insistido en que no hay que relajarse "porque hay que seguir reforzando apoyos educativos, institucionales y comunitarios" y por ello ha agradecido el respaldo de la Fundación Pachá y de la sociedad pitiusa.

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