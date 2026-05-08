Hablando al aire

Carolina de Ibiza: “Crear es para mí una forma de sanar y de convertir el collage en emoción”

La creadora y artista belga afincada en Ibiza ha pasado por el espacio Hablando al aire que patrocina Ópticas Doctor Marí en Más de Uno Ibiza y Formentera para repasar su trayectoria, su forma de entender el arte y su conexión con la isla a través de la que fusiona fotografía, ilustración, pintura y elementos orgánicos

Manu Gon

Illes Balears |

La artista visual hispano belga, Carolina de Ibiza, ha sido la invitada en el espacio Hablando al aire que patrocina Ópticas Doctor Marí en Más de Uno Ibiza y Formentera para charlar con Agustín Prades sobre su trayectoria personal y creativa, marcada por el collage, las técnicas mixtas y una profunda conexión emocional y espiritual con la isla.

Nacida en Bruselas y con raíces hispano-belgas, Carolina vive entre Ibiza y Playa del Carmen, en México, donde desarrolla una obra que fusiona fotografía, ilustración, pintura y elementos orgánicos y en este sentido ha explicado que su vínculo con el arte comenzó en la infancia "cuando le decía a mi mamá me aburro y esta me daba un lápiz y me dibujaba algo para copiar". De hecho, ha asegurado que creció "rodeada de pintura, literatura y museos " y que, aunque estudió Bellas Artes en Bruselas, "su estilo no nació en la escuela" sino que su lenguaje artístico "surgió casi por casualidad, al descubrir el collage en casa de una amiga artista y quedar fascinada totalmente al comprobar que podía reciclar papeles, revistas, flyers, y plasmarlo todo sin manchar la casa de mi madre".

Con respecto a su trayectoria artística más reciente, la artista ha confirmado que prepara una nueva exposición individual para julio, donde mostrará un trabajo más tridimensional "con obras distintas, quizá menos bonitas y tranquilas que las que he hecho hasta ahora", pero en las que dará especial importancia "a distintas técnicas de papel maché".

  • Terapeuta energética y masajista holística

Sin embargo, Carolina de Ibiza no es solo artistas sino que también es terapeuta energética y masajista holística ya que para ella "crear es una forma de sanar". Y en este sentido, sobre su trabajo terapéutico, la artista hispano belga ha explicado "que se trata de una conexión energética que ayuda a liberar bloqueos y que solo se puede comprobar y disfrutar si lo vives realmente".

Además, en su conversación con Agustín Prades habló de su relación con Ibiza asegurando que se enamoró de la isla y que "tal vez ella se enamoró de mí dándome cosas muy bonitas" aunque también ha confesado que necesita estar entre dos mundos, en este caso tan distintos como Ibiza y Playa del Carmen en México.

Y finalmente, preguntada por su visión del mundo actual, Carolina de Ibiza ha sido clara asegurando que "lo que más me revienta son los comentarios en redes sociales porque en ellos se pierde la decencia humana".

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