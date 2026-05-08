Diego Vargas: "La industria del videojuego ha permanecido invisibilizada durante más de cuatro décadas”.

El investigador y divulgador especializado en historia del videojuego español, Diego Vargas, participará este fin de semana en una serie de encuentros culturales en el histórico Casino des Moll para poner en valor la trayectoria de los creadores españoles de videojuegos y analizar la evolución de una industria que, según asegura, “ha permanecido invisibilizada durante más de cuatro décadas”.

Durante su entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Vargas explicó que su proyecto editorial “5 Duros”, cuya trilogía ya alcanza la tercera edición, recoge más de 100 entrevistas realizadas desde 2019 a pioneros y profesionales históricos del videojuego en España. Una obra que, según destacó, se ha convertido “en un canon” para comprender el nacimiento y desarrollo de este sector cultural y tecnológico.

El divulgador lamentó que España no haya reconocido suficientemente a sus creadores de videojuegos, a diferencia de países como Japón o Estados Unidos. “Aquí no ha existido un ‘star system’ de creadores, pese a que muchos desarrolladores españoles hicieron auténticas innovaciones históricas”, afirmó.

Entre los ejemplos citados durante la entrevista destacó títulos míticos como La Pulga, Fred, La Abadía del Crimen o Commandos. Vargas subrayó especialmente la importancia de “La Pulga”, videojuego lanzado en 1983 que considera revolucionario para su época. “Estamos hablando de un juego que ya incorporaba narrativa, presentaciones animadas y físicas de movimiento muy avanzadas para entonces”, explicó.

Las jornadas comenzarán este viernes a las 18:30 horas con una charla junto a Pablo Ruiz Tejedor, representante de Dynamic Software

, considerado el estudio pionero del videojuego español. Bajo el título “Dynamic: pasado y futuro del estudio pionero español”, repasarán la evolución de la compañía y su legado en la industria.

El sábado, Vargas volverá al Casino des Moll acompañado por Dani Mateo para realizar un podcast en directo sobre la historia del videojuego en España y las novedades futuras del proyecto “5 Duros”.

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“No hablamos solo de videojuegos, hablamos de una parte de la cultura española que quedó olvidada durante muchos años”, concluyó Diego Vargas, invitando al público ibicenco a asistir a unas jornadas que prometen combinar divulgación, nostalgia y memoria tecnológica.