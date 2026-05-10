Experiencias, producto local y bienestar: las claves del modelo del Hotel ME Ibiza

Matías Martorell, director general del Hotel ME Ibiza, ha explicado que el establecimiento ha apostado por una propuesta que va más allá del alojamiento tradicional, centrada en ofrecer una experiencia integral vinculada al estilo de vida de la isla. "Para mí la isla de Ibiza no es solo un hotel o un hotel de playa, no es esa experiencia lifestyle que queremos mimetizar con la música, con la gastronomía, con la cultura", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que el objetivo es que el huésped conecte con una isla de Ibiza más pausada: "Que puedan vivir esa Ibiza tranquila, esa Ibiza de cuando entras por el hotel, bajar esas revoluciones". El hotel ha reforzado esta filosofía con una programación de actividades que incluye desde yoga o deportes acuáticos hasta talleres de artesanía local. "El cliente no se va a aburrir con nosotros", ha asegurado.

Conexión emocional con el destino

Martorell ha incidido en la importancia de generar un vínculo emocional con el destino. "Lo que buscamos es que el huésped no solo se lleve unas buenas vacaciones, sino que se lleve una parte del destino consigo mismo", ha dicho. Para ello, el hotel colabora con actores locales y pone en valor tradiciones ibicencas como la elaboración de hierbas o la cestería.

Imagen del espectacular exterior del Hotel Me Ibiza de Santa Eulària | ondacero.es

Además, ha explicado que la gastronomía ocupa un papel central en esta experiencia y es que, concretamente, en el restaurante Origen, "se busca que sea el patio ibicenco del hotel", con una oferta basada principalmente en producto local. "Se basa sobre todo en producto fresco y local", ha afirmado, destacando que el objetivo es que el cliente descubra la cocina de la isla sin necesidad de salir del establecimiento.

Entorno y desestacionalización

El director también ha puesto el foco en el entorno privilegiado del hotel, ubicado junto al mar y próximo a enclaves como Santa Eulària o Sant Carles. "Todo lo que uno se proponga", ha resumido sobre las posibilidades de la zona, insistiendo en la idea de "invertir en uno mismo" y desconectar.

Además, ha destacado el crecimiento del segmento MICE como palanca para alargar la temporada turística. "Estamos en el buen camino", ha afirmado, defendiendo la necesidad de "vender lo que es la temporada baja".

Apuesta por el turismo pet friendly

Por último, ha resaltado la apuesta por el turismo pet friendly. "Son unos huéspedes más", ha concluido, reflejando un cambio en las demandas del viajero actual.