Marisina Marí: "Al no contar con ningún psicólogo forense en las Pitiusas estamos ante un auténtico maltrato institucional”

La presidenta de la Fundación Conciencia, Marisina Marí, ha denunciado en Más de Uno Ibiza y Formentera, que la situación "crítica" que viven los juzgados de las Pitiusas por la falta total de psicólogos forenses "está dejando sin protección efectiva a menores víctimas de violencia, abusos o conflictos familiares".

Concretamente, Marí ha explicado que actualmente no hay ningún psicólogo forense operativo en Ibiza y Formentera ya que según ha detallado "una de las plazas está sin cubrir por bajas sucesivas y la segunda permanece vacante desde hace años porque solo pueden optar profesionales con plaza fija en otra comunidad, lo que ha provocado que desde hace muchos años nadie haya querido desplazarse":

Algo que está provocando consecuencias devastadoras "con niños en standby que siguen siendo maltratados o abusados en un auténtico maltrato institucional" y es que según sus palabras "sin informes forenses, los jueces no pueden adoptar medidas cautelares con rapidez, lo que deja a los menores expuestos durante meses e incluso años".

No en vano, Marí ha subrayado la importancia de que estas valoraciones las realicen profesionales especializados "ya que no vale cualquier psicólogo para hacer este tipo de valoraciones porque requieren formación específica, protocolos y criterios técnicos que condicionan decisiones judiciales clave".

Finalmente, sobre el origen del problema, la presidenta de la Fundación Conciencia ha sido contundente asegurando que "es lo de siempre, falta de dotación y falta de recursos" y por ello ha añadido una reflexión dura al explicar que "si Si quienes toman decisiones vieran las caritas de estos niños, hipotecarían su casa para poner el dinero".

Y por ello, Marí ha reclamado medidas urgentes que pasan por "hacer atractivas las plazas, mejorar salarios, facilitar vivienda y, como mínimo, abrir la segunda plaza a psicólogos de Ibiza con formación forense" aunque desgraciadamente se ha mostrado pesimista "porque llevamos 15 años así".