Onda Cero se cuela en la celebración de los 50 años del Instituto Isidor Macabich, "un centro grande pero pequeño y familiar en su esencia"

Más de Uno Ibiza y Formentera se ha trasladado hasta el IES Isidor Macabich de la ciudad de Ibiza para conocer la historia de este centro emblemático de la isla que está celebrando cincuenta años desde sus comienzos como centro en el que se imparte Formación Profesional.

El centro ha preparado una exposición muy interesante | Redacción

Actualmente, tras acoger a varias generaciones de estudiantes pitiusos y comenzar con un claustro inicial de cinco profesores y apenas 77 alumnos, el centro imparte en sus tres edificios ESO, Bachillerato y Formación Profesional con 133 docentes y casi mil alumnos. Algo que, sin embargo, no le ha hecho perder su esencia ya que como ha asegurado en Onda Cero su directora María Vidal "el Macabich es un instituto grande pero pequeño en su esencia".

Y es que preguntada qué hace tan especial a este centro, Vidal lo tiene claro, asegurando "que es un centro acogedor que por las mañanas funciona como instituto de ESO y Bachillerato y por las tardes, como centro de Formación Profesional, siendo casi dos centros completamente diferentes en un mismo espacio".

El Instituto ha elaborado una serie de camisetas con el logotipo del 50 aniversario | Redacción

Para recordar estos cincuenta años, el instituto ha montado una exposición con material histórico como proyectores de diapositivas, disquetes, máquinas de escribir o libros de actas y en este sentido, aunque Vidal ha reconocido que la educación ha cambiado, "no lo ha hecho del todo, ya que aunque la IA nos está invadiendo aún se siguen usando elementos tradicionales como las diapositivas en el departamento de Historia para Historia del Arte".

Además, las actividades incluyen una programación extensa compuesta, por ejemplo, de una gincana especial dedicada a los 50 años, una mesa redonda sobre la figura de Isidor Macabich, un acto institucional con antiguos directores y un gran encuentro comunitario el 30 de mayo, con paella popular, DJ Torres y Los del Varadero... y todo ello sin olvidar las camisetas conmemorativas que han sido diseñadas tras elegirse un logotipo tras un concurso entre los alumnos.