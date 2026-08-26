Iván Torres: "Hay más menores en Ibiza que empiezan el curso sin material de lo que nos podemos pensar"

Iván Torres, secretario general de las Juventudes Socialistas de Ibiza, ha pasado por Onda Cero para presentar la décima edición de su campaña solidaria de recogida de material escolar con la que se pretende "ayudar a las familias con dificultades económicas ante los gastos que supone el inicio del curso y que cuenta con la colaboración de Cruz Roja para distribuir todo lo recogido".

Una campaña que, según ha explicado Torres, beneficia durante los últimos años a alrededor de un centenar de familias, aunque durante la pandemia se llegaron a alcanzar las 150 y en este sentido, también ha advertido "de una realidad que muchas veces pasa desapercibida en la isla, ya que existen muchos más casos de los que nos podemos pensar en Ibiza de niños que afrontan septiembre sin disponer de una mochila, cuadernos o bolígrafos".

Cartel informativo de la campaña | redacción

Para colaborar se pueden donar mochilas, libretas, bolígrafos y todo tipo de material escolar básico, "siempre que sea nuevo", en la sede de la Federación Socialista de Ibiza, situada en Vía Romana número 15 de la ciudad de Ibiza, hasta el próximo 8 de septiembre, y después, según ha asegurado el secretario general de los jóvenes socialistas "todo lo recogido será entregado a Cruz Roja para que se encargue de su clasificación y distribución entre las familias como lo lleva haciendo todos estos años de una manera tremendamente efectiva".

Por último, Iván Torres, también ha reconocido que, "aunque existe una importante respuesta de particulares, todavía falta una mayor implicación del tejido empresarial de la isla, ya que las empresas nunca han participado en esta campaña haciendo falta ese pequeño empujón y así conseguir que ningún niño se quede atrás y que todos puedan comenzar el nuevo curso escolar con los medios necesarios".