Maikel Romero: "Quiero un Formentera agresivo, protagonista y ambicioso, que de mucha importancia al balón, y que luche por estar arriba en la clasificación"

El entrenador de la SD Formentera, Maikel Romero, ha pasado por Onda Cero antes del estreno liguero de este sábado por la tarde frente al equipo menorquín del Mercadal en Tercera RFEF en una nueva temporada que supondrá además su cuarto curso consecutivo en el banquillo del equipo rojinegro.

Romero ha confirmado que afrontan la nueva tempora con "ilusión por estar lo más arriba posible en la clasificación" después de un curso como el pasado "en el que el equipo fue de menos a más terminando muy cerca de disputar el playoff de ascenso" y que para ello el equipo llega al inicio de la competición "después de una pretemporada bastante productiva que ha servido para detectar y trabajar las debilidades del equipo".

En este sentido, el entrenador ha confirmado que la plantilla "mantiene una importante base del pasado curso al haber conseguido renovar a prácticamente el 50% de sus jugadores" y que eso es algo muy positivo "ya que permite comenzar con futbolistas que ya conocen el proyecto, la categoría y las particularidades de competir en la isla".

Junto a todos ello, Maikel Romero ha asegurado que quiere construir "un Formentera agresivo, protagonista y ambicioso, que tenga hambre, sea ganador, y en el que se le de mucha importancia al balón" en una competición que ha resumido "como especialmente exigente por la presencia de numerosos proyectos ambiciosos y de tres conjuntos descendidos de categoría superior".

El primer examen llegará este sábado 5 de septiembre a las 15.30 horas frente al Mercadal en un desplazamiento que el propio entrenador formenterense ha catalogado "como el más complicado de la temporada por cuestiones logísticas" y después, llegará el momento de regresar al Municipal de Sant Francesc, donde el técnico espera volver a contar con el respaldo de la afición "ya que al contar con toda nuestra gente de nuestro lado, apoyándonos en las buenas y en las malas, es un aliciente que nos puede dar muchos puntos".