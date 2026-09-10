Más de Uno Ibiza y Formentera vive la vuelta al cole en el CEIP Labritja, un centro que cumple 50 años en un entorno privilegiado rodeado de naturaleza

El micrófono verde de Onda Cero se ha marchado hasta el pequeño pueblo de Sant Joan de Labritja para conocer con su directora María José Torres y algunos de sus alumnos más prqueños como se ha vivido la vuelta al cole en el CEIP Labritja que este año además cumple sus primeros 50 años de vida.

En este sentido, Torres ha confirmado porque se trata de un centro escolar muy particular, y es que según ha explicado "en él se apuesta claramente por una educación basada en el contacto con la naturaleza, la interacción con las familias y el conocimiento y desarrollo de las tradiciones de Ibiza a traves de la Colla de Labritja".

Fachada principal del CEIP Labritja | Redacción

No en vano, según la directora del colegio, uno de los rasgos que lo definen "es su relación con el entorno y las familias" y que además cuentan con unas instalaciones privilegiadas con huerto, gallinero, amplios patios y un bosque que es la envidia de muchos otros centros ya que juega un papel fundamental en el día a día de los estudiantes". De hecho, esta privilegiada relación con la naturaleza "sirve además para ofrecer a los niños una alternativa a las nuevas tecnologías" y es como ha confirmado Torres, "intentamos que la vean y lo utilicen el mínimo tiempo posible, y salgan al exterior para que conozcan su entorno, disfruten de la naturaleza y aprendan también a conservar los espacios que forman parte de su isla".

María José Torres, directora del CEIP Labritja | Redacción

Además, según Torres, más allá de mantener una estrecha vinculación con las tradiciones ibicencas y con la Colla de Labritja, también se han ido adaptando a los cambios que han vivido con la llegada de familias de numerosas nacionalidades "convirtiendo esa diversidad en un valor añadido para fomentar el intercambio de culturas y que los estudiantes sean mejores personas".

Este curso, están matriculados en el CEIP Labritja alrededor de 206 alumnos, "que han llegado con mucha ilusión y con ganas de regresar, de conocer a sus tutores y a sus nuevos compañeros", y es que el centro comienza el curso con toda su plantilla docente cubierta, aunque continúa pendiente la mejora de la climatización ya que como ha explicado Torres "este verano no ha podido acometerse porque previamente es necesario renovar la instalación eléctrica y el cableado en unos trabajos previstos para el próximo verano mientras al mismo tiempo la Consellería balear de Educación se ha comprometido a facilitar aparatos de aire acondicionado o ventiladores".