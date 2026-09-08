Eva Ruiz: "El turista tiene que respetar Sant Josep y eso pasa por promocionar nuestra identidad, nuestro patrimonio y nuestras tradiciones"

La coordinadora del área de Turismo del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, Eva Ruiz, ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para hacer balance del modelo turístico impulsado durante los últimos tres años y cómo, por primera vez el municipio ha sido situado en número 7 del top 10 nacional del informe Solytur de Exceltur entre los destinos de litoral de toda España.

Un reconocimiento que al consitorio "le llena de orgullo" pero que según Ruiz, "no oculta que aunque se están haciendo las cosas bien, aún queda mucho por hacer para seguir mejorando para que la convivencia entre visitantes y residentes sea la mejor posible". No en vano, para la responsable del área de Turismo josepín, "para que un residente nos respete como municipio y como destino lo primero que tiene que hacer es conocernos y eso pasa por una promoción alejada exclusivamente del sol y playa y centrada también en la identidad, el patrimonio y las tradiciones de Sant Josep".

En este sentido, Ruíz ha puesto como ejemplo iniciativas como la Fira de la Sal – que durante la tercera semana del mes de octubre cumplirá su vigésima edición –, Sant Josep és Foto o Sant Josep és Música, "donde se ha dado hueco y posibilidades al gran número de músicos y grupos que hay en el municipio permitiendo programar más de 1.200 actuaciones musicales en vivo y de amenización a lo largo del último año".

Sin embargo, también ha destacado que todavía queda trabajo "especialmente en la gestión de los espacios protegidos y la lucha contra el intrusismo, las fiestas ilegales, el ruido y el alquiler turístico ilegal a través de la puesta en marcha de una unidad específica que ya se ha creado con resultados visibles entre los vecinos que ya están percibiendo una reducción de las molestias provocadas por determinadas fiestas privadas" y "en seguir convenciendo a los turistas que tienen que ser respetuosos con lo que ven y con el territorio que visitan".

Por otro lado, Eva Ruíz también ha ha reivindicado la recuperación de la Mesa de Turismo "como espacio de colaboración con hoteleros, empresas de ocio, patronales, taxistas y otros representantes del sector" y ha concluído asegurando que el resto "es continuar avanzando en este mismo modelo que pone al residente en el centro de nuestra idea turística, siendo totalmente compatible con el día a día de quienes viven todo el año en Sant Josep".