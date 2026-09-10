Víctor Torres, Joves d’Eivissa: "Una cosa es que Ibiza viva del turismo y otra muy distinta es que el turismo viva de Ibiza"

El portavoz de Joves d’Eivissa, Víctor Torres, ha pasado por los estudios de Onda Cero para reivindicar en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera "una mayor participación de los jóvenes en las decisiones que afectan al futuro de la isla" reclamando al mismo tiempo más soluciones para el problema de la vivienda, más oportunidades de ocio y tiempo libre fuera de temporada y un cambio en el modelo turístico que priorice a los residentes.

En este sentido, Torres ha dejado claro que "los jóvenes somos gran parte de esta sociedad y tenemos que ser más escuchados" reivindicando además que el colectivo nació en enero de este mismo año "precisamente para dar voz a una generación preocupada por todos los problemas a los que se enfrentan los jóvenes de distintas edades en su día a día".

Precisamente, la vivienda continúa siendo una de sus principales preocupaciones, y en este ámbito, el portavoz de Joves d'Eivissa ha reclamado "un acuerdo entre administraciones y partidos que permita adoptar medidas a largo plazo" y al mismo tiempo ha hecho un llamamiento "para que cuando se cambian los gobiernos en cada legislatura no se cambien las decisiones de la anterior" recordando que muchos jóvenes ibicencos tienen que marcharse a Barcelona, Valencia o Madrid para estudiar y asumir elevados alquileres en pisos compartidos.

Por otro lado, la asociación también cuestiona el actual modelo económico y turístico y es que como asegura Torres "una cosa es que Ibiza viva del turismo y otra muy distinta es que el turismo viva de Ibiza con una enorme dependencia del sector servicios que genera empleos de escaso valor añadido". Y por ello, en este ámbito Torres ha pedido "que cualquier crecimiento económico tenga en cuenta primero sus consecuencias sobre quienes residen durante todo el año en la isla".

Finalmente, Víctor Torres ha concluído recordando la manifestación que han convocado los Joves d'Eivissa este próximo domingo 20 de septiembre a partir de las 18.00 horas, con salida desde Vara de Rey y para protestar por la ampliación del aeropuerto de Ibiza y reivindicar "que Ibiza no puede ser un parque temático para turistas sino una isla donde vivan residentes y jóvenes que tienen derecho a disfrutar de ella".