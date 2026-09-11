Lidia Álvarez: "Con las Setmanes Gastronòmiques de Formentera salen ganando los residentes, los turistas y los restaurantes"

La secretaria general de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (PIMEF), Lidia Álvarez, ha presentado en Más de Uno Ibiza y Formentera una nueva edición de las Setmanes Gastronòmiques de Formentera, que volverán a organizar en colaboración con el Área de Promoción Turística del Consell Insular de Formentera del 12 al 25 de octubre y para las que el plazo de inscripción termina el próximo 20 de septiembre.

En este sentido, Lidia Álvarez ha explicado "que es un evento totalmente consolidado en la isla fuera de la temporada de verano" debido en buena medida "a que los establecimientos participantes ofrecerán menús inspirados en la tradición culinaria de la isla y elaborados con producto local a unos precios realmente asequibles para todo tipo de bolsillos ya que están cerrados al precio de 28 euros".

Algo que, según la representante de PIMEF, es un aliciente "para descubrir establecimientos que habitualmente trabajan con precios superiores" y es que durante la edición de mayo se alcanzó un récord de 21 restaurantes que participan también en el formato de concurso, ya que a través de las votaciones de los propios comensales mediante códigos QR, está en juego premios de 1.500 euros para el ganador y 1.000 euros para el segundo clasificado. "lo que aumenta áun más la competividad sana entre todos los participantes".

Cartel en el que se anuncia la convocatoria de las Setmanes Gastronòmiques 2026 | Redacción

Álvarez ha recordado que se organizan dos ediciones de estas Setmanes Gastronòmiques a lo largo del año, una en el mes de mayo y otra ahora en octubre "con el objetivo de apoyar también a la restauración fuera de los meses centrales de la temporada" ya que como ha confirmado "se ha consolidado ya como un impulso para animar a la gente a venir en el mes de octubre aprovechando que es un mes estupendo para seguir visitando una isla como Formentera".

Para esta edición, los restaurantes interesados pueden inscribirse hasta el 20 de septiembre a las 23.55 horas y en este sentido, Álvarez ha explicado que "se ha simplificado este año el proceso mediante un formulario en línea en el que cada establecimiento puede detallar su propuesta gastronómica" y que una vez cerrada la convocatoria, "los menús serán publicados y traducidos para que residentes y visitantes puedan conocer previamente la oferta y elegir los establecimientos que quieran visitar".