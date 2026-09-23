Alfonso Rojo: «Tenemos que saber muy bien cuál es nuestro tope de carga»

El presidente de PIMEF analiza en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera la temporada turística, la desestacionalización, la vivienda, los cruceros, el pequeño comercio y el futuro del aeropuerto de Ibiza

El presidente de PIMEF, Alfonso Rojo, considera que Ibiza debe afrontar una reflexión profunda sobre su modelo turístico y determinar hasta dónde puede crecer sin comprometer su funcionamiento. «Tenemos que saber muy bien cuál es nuestro tope de carga», ha afirmado durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, enmarcada en la Semana del Turismo. Rojo ha abordado algunos de los principales retos que afrontan las Pitiusas, desde la desestacionalización y la falta de vivienda para trabajadores hasta los cruceros, el pequeño comercio y las actuaciones previstas en el aeropuerto.

Una temporada que todavía no ha terminado

A falta todavía de varias semanas de actividad, Rojo considera complicado realizar un balance definitivo de la temporada 2026. El presidente de PIMEF recuerda que el funcionamiento de numerosos sectores ha cambiado y que algunas actividades mantienen actualmente un ritmo similar durante buena parte del año.

En el caso de las empresas estrictamente estacionales, ha explicado que buena parte de los primeros meses se dedica a recuperar la inversión realizada para poner en marcha la temporada, mientras que tradicionalmente septiembre ha sido un mes importante para comenzar a obtener rendimiento. La prolongación de la actividad y el retraso de los closings hasta prácticamente mediados de octubre permiten mantener todavía «un mes interesante de trabajo». «La verdad es que estamos a un buen ritmo», ha señalado.

Rojo cree que la desestacionalización ha avanzado en las Pitiusas, aunque considera que existe margen para ampliar todavía más la temporada. Uno de los principales obstáculos es la conectividad aérea: cuando las compañías reducen drásticamente sus frecuencias durante el otoño, disminuyen también las posibilidades de atraer visitantes.

Según el presidente de PIMEF, Ibiza podría mantener una buena actividad hasta principios de noviembre, aunque con un perfil de visitante diferente al de julio y agosto. Ha puesto como ejemplo Mallorca, donde actividades como el cicloturismo o el golf permiten mantener movimientos turísticos importantes fuera de la temporada alta.

Cruceros sí, pero evitando la saturación

Respecto al debate sobre los cruceros, Rojo ha defendido que «no sobra ningún turista en Ibiza», aunque ha advertido de que las llegadas deben gestionarse correctamente. Considera inadecuado que miles de cruceristas puedan desembarcar simultáneamente en jornadas de máxima ocupación, como el 8 de agosto, coincidiendo además con las fiestas de la ciudad.

El presidente de PIMEF señala también que no todos los cruceros producen el mismo impacto económico. Según ha explicado, existen barcos con miles de pasajeros cuyo gasto en destino es limitado, mientras que otros con menor capacidad generan proporcionalmente un consumo superior. Por ello reclama que las compañías no sean las únicas que determinen cuándo llegan los barcos y que se tenga en cuenta la capacidad del destino para absorber esos desembarcos.

La vivienda resta atractivo al trabajo de temporada

Uno de los problemas que más preocupa a las pequeñas y medianas empresas es encontrar trabajadores durante la temporada. Rojo asegura que prácticamente todos los sectores necesitan este tipo de empleados, pero las condiciones han cambiado sustancialmente.

«Una parte importantísima del rendimiento de su trabajo la tiene que dejar en un alquiler», ha advertido. El presidente de PIMEF considera que los elevados precios y la economía sumergida existente alrededor de determinados alquileres están provocando que venir a trabajar una temporada a Ibiza haya perdido atractivo.

Entre las posibles medidas, Rojo plantea que los trabajadores puedan desgravar el alquiler, una fórmula que, a su juicio, ayudaría también a aflorar pagos realizados actualmente en efectivo y sin factura. Al mismo tiempo, advierte de que las empresas tampoco pueden asumir indefinidamente el incremento de costes porque terminaría afectando a su rentabilidad y competitividad.

El pequeño comercio ante una «tormenta perfecta»

El presidente de PIMEF también ha advertido de las dificultades que atraviesa el comercio tradicional. El cambio en los hábitos de consumo, las compras por Internet, el incremento de los alquileres y la falta de relevo generacional forman, según su análisis, una combinación especialmente complicada.

Rojo señala que el turista actual compra menos productos durante sus vacaciones que décadas atrás y relaciona parte de esta transformación con los cambios en la forma de viajar y las restricciones de equipaje. A ello se suma que algunos establecimientos encuentran enormes dificultades para mantener su rentabilidad frente a alquileres cada vez más elevados.

Rojo critica la gestión de AENA y reclama mejoras reales

Otro de los asuntos centrales de la entrevista ha sido el futuro del aeropuerto de Ibiza. Rojo considera que AENA «ha hecho las cosas muy mal» en la comunicación de sus proyectos y critica que inicialmente no se explicaran suficientemente las actuaciones previstas.

El presidente de PIMEF reconoce que el aeropuerto necesita mejoras, especialmente en los accesos, la circulación de pasajeros y la instalación de más fingers. «Somos Ibiza, somos un destino turístico mundial puntero», ha señalado al reclamar unas infraestructuras acordes con la importancia turística de la isla.

Rojo diferencia, sin embargo, entre modernizar las instalaciones y ampliar espacios destinados a incrementar la actividad comercial. También reclama mayor sensibilidad hacia los residentes, poniendo como ejemplo el coste del aparcamiento para quienes necesitan desplazarse durante unas horas a Mallorca, Barcelona o Madrid.

Preocupación por un nuevo perfil de visitante

Rojo ha puesto además sobre la mesa un fenómeno que considera necesario estudiar: los turistas que permanecen menos de 48 horas en Ibiza y concentran prácticamente todo su gasto en el ocio.

El presidente de PIMEF relata haber encontrado cientos de personas durmiendo en el aeropuerto y describe un modelo de viaje en el que algunos visitantes llegan durante el fin de semana, salen de fiesta, dejan su equipaje en consignas, utilizan posteriormente un day pass en un hotel y regresan al aeropuerto sin haber contratado alojamiento.

PIMEF quiere solicitar datos sobre cuántos turistas permanecen menos de 48 horas en las islas, con el objetivo de conocer la dimensión real del fenómeno y determinar su impacto sobre la saturación de las infraestructuras y sobre el conjunto de la economía ibicenca.

Para Alfonso Rojo, el futuro pasa por encontrar un equilibrio entre una actividad turística de la que dependen numerosas empresas y puestos de trabajo y la necesidad de evitar un crecimiento difícil de asumir para el territorio. «Muy preocupados con la Ibiza que nos viene», ha reconocido, defendiendo al mismo tiempo un modelo que avance en la desestacionalización y recupere segmentos como el turismo familiar.