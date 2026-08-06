Pablo García-Ortiz: "La Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa es la muestra de que en las Pitiusas tenemos muchísimo talento musical joven"

El director de la Jove Orquestra Simfònica Pitiusa, Pablo García-Ortiz, de apenas 21 años de edad, ha pasado por Onda Cero para detallar el concierto que ofrecerán en la Iglesia de Santo Domingo de Dalt Vila, este domingo a las 21.30 horas enmarcado en el programa de las Festes de la Terra de la capital de la isla y que incluirá obras de Rossini, Weber y Schubert, además de la participación como solista del joven clarinetista Marc Ribas Sastre, de solo 16 años.

En este sentido, García-Ortiz ha recordado "que la formación nació hace apenas un año para ofrecer a los jóvenes la oportunidad de interpretar el gran repertorio sinfónico" y que en muy poco tiempo se ha convertido en "el espacio ideal para demostrar que en las Pitiusas tenemos muchísimo talento musical joven".

No en vano, a día de hoy la orquesta reúne ya a más de 40 músicos, de entre 12 y 23 años, y cuenta con todas las secciones de una orquesta sinfónica "demostrando que poco a poco se ha ido cubriendo una necesidad que existía entre los estudiantes de música de Ibiza y Formentera".

Por todo ello, el joven director de la orquesta ha defendido también "la importancia de acercar la música clásica a las nuevas generaciones" celebrando que cada vez más jóvenes acudan a este tipo de conciertos y por ello ha insistido en que ahora su intención, tras completar este último año de formación en Austria, es "seguir trayendo a Ibiza todo lo aprendido para contribuir al crecimiento cultural de la isla".