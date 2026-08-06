Cultura

Pablo García-Ortiz: "La Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa es la muestra de que en las Pitiusas tenemos muchísimo talento musical joven"

El director de esta formación creada hace apenas un año en la ciudad de Ibiza ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para presentar el concierto que la formación ofrecerá dentro de las Festes de la Terra este domingo 9 de agosto a las 21.30 horas en la Iglesia de Santo Domingo de Dalt Vila y reivindicar el potencial de los jóvenes músicos de la isla.

Manu Gon

Illes Balears |

El director de la Jove Orquestra Simfònica Pitiusa, Pablo García-Ortiz, de apenas 21 años de edad, ha pasado por Onda Cero para detallar el concierto que ofrecerán en la Iglesia de Santo Domingo de Dalt Vila, este domingo a las 21.30 horas enmarcado en el programa de las Festes de la Terra de la capital de la isla y que incluirá obras de Rossini, Weber y Schubert, además de la participación como solista del joven clarinetista Marc Ribas Sastre, de solo 16 años.

En este sentido, García-Ortiz ha recordado "que la formación nació hace apenas un año para ofrecer a los jóvenes la oportunidad de interpretar el gran repertorio sinfónico" y que en muy poco tiempo se ha convertido en "el espacio ideal para demostrar que en las Pitiusas tenemos muchísimo talento musical joven".

No en vano, a día de hoy la orquesta reúne ya a más de 40 músicos, de entre 12 y 23 años, y cuenta con todas las secciones de una orquesta sinfónica "demostrando que poco a poco se ha ido cubriendo una necesidad que existía entre los estudiantes de música de Ibiza y Formentera".

Por todo ello, el joven director de la orquesta ha defendido también "la importancia de acercar la música clásica a las nuevas generaciones" celebrando que cada vez más jóvenes acudan a este tipo de conciertos y por ello ha insistido en que ahora su intención, tras completar este último año de formación en Austria, es "seguir trayendo a Ibiza todo lo aprendido para contribuir al crecimiento cultural de la isla".

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