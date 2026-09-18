Iván Gil: "En el San Pablo tenemos un grupo de jugadoras con una ilusión tremenda por seguir haciendo historia"

Iván Gil, director deportivo del San Pablo-Eivissa ha analizado en Onda Cero la actualidad del club ibicenco de fútbol sala ibicenco con motivo del debut esta temporada en Segunda División, este sábado en Es Viver frente al XXX y de la reciente clasificación para la siguiente ronda de Copa del Rey tras vencer al Globalcaja Albacete por un contundente 6-1.
En este sentido, Gil ha asegurado "que el equipo y las jugadores quieren seguir haciendo historia en el fútbol sala ibicenco y balear" y que por ello el equipo afronta "sin ningún miedo ni temor" el enfrentamiento que les medirá el 3 o 4 de noviembre en dieciseisavos de final al equipo malagueño de Primera División Atlético Torcal. "No tenemos nada que perder y mucho que ganar y por eso queremos que el pabellón explote de gente y, por qué no meter al equipo en octavos de final de la Copa de la Reina aprovechando que podemos presumir de tener un grupo de jugadoras con una ilusión tremenda por seguir haciendo historia".
Al mismo tiempo, con respecto al partido contra Albacete, el director deportivo ha explicado "que el triunfo tuvo todavía más mérito porque el equipo apenas llevaba 12 días de pretemporada y porque era el primer partido que disputaba el nuevo grupo" y porque "en apenas diez minutos llevábamos 3-0 con un juego muy fluido y dinámico que rápidamente enganchó a la gradad".
Sin embargo, más allá del torneo copero, "el principal objetivo de la temporada será consolidarse en Segunda División y continuar creciendo desde la humildad" y en este sentido Iván Gil ha explicado "que hay ir pasito a pasito" y "siendo conscientes de que afrontamos nuestra tercera temporada consecutiva en la categoría, después de una evolución que hace apenas unos años parecía difícil de imaginar".
Y por ello, también ha aprovechado para reivindicar especialmente "lo conseguido por un proyecto femenino que nació hace solo seis años y que ha pasado de competir en categoría autonómica a enfrentarse ahora a equipos de Primera División" y por ello ha pedido "que el respaldo no se limite a la Copa sino que se mantenga durante toda la liga ya que este grupo de chicas se merece todo el apoyo de toda Ibiza".