Martina Septiembre: "En el eclipse del 12 de agosto, solo unos segundos bastan para generar un daño a la retina irrecuperable"

Martina Septiembre, prestigiosa oftalmóloga de la Unidad de Oftalmología del Grupo Policlínica ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para explicar cómo disfrutar con seguridad del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto y alertar sobre los riesgos de observarlo sin la protección adecuada.

En este sentido, Septiembre ha lanzado un mensaje de máxima prudencia ante el eclipse total de Sol recordando "que mirarlo directamente, incluso durante unos instantes, puede provocar lesiones irreversibles en la retina aunque no se sienta un dolor inmediato ya que con unos segundos basta para generar un daño del cual luego no te recuperas".

Por ello ha insistido en que está "enteramente prohibido" observar el eclipse sin la protección adecuada sin usar gafas homologadas y en perfecto estado", descartando por completo soluciones caseras "como gafas de sol convencionales, radiografías o discos compactos, tanto en adultos como en niños" y asegurando que entre los primeros síntomas que pueden aparecer horas después "están la pérdida de agudeza visual, manchas centrales, alteraciones en la percepción de los colores o deformación de las imágenes" y que por eso "ante cualquier síntoma es imprescindible acudir cuanto antes a un profesional".

Al mismo tiempo, la oftalmóloga del Grupo Policlínica ha recordado que "cámaras, telescopios o teléfonos móviles deben incorporar filtros específicos para evitar amplificar la radiación solar" y con respecto a los niños ha recomendado "una vigilancia constante para evitar que se retiren las gafas durante la observación".

Por otro lado, aprovechando su presencia en el programa, Martina Septiembre ha repasado la actividad de la Unidad de Oftalmología del Grupo Policlínica, "donde durante el verano aumentan las consultas por conjuntivitis, lesiones corneales relacionadas con el uso de lentillas en la playa, cuerpos extraños en los ojos y fatiga visual provocada por el uso prolongado de pantallas" y para recomendar a los oyentes que ante el uso de las pantallas "es importante realizar pausas frecuentes y alternar el trabajo de cerca con la visión a larga distancia".