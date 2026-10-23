Sandra Golpe: "La labor del periodista es ofrecer noticias contando todas las versiones y no intentar moldear ninguna opinión"

Con motivo del premio Tanit Spirit 2026, que recibirá dentro de la quinta edición de Tanit Ibiza Congress & Awards, que se celebrará en el Centro Cultural de Jesús, la destacada y prestigiosa periodista gaditana Sandra Golpe ha analizado la situación del periodismo en la actualidad y ha reflexionado sobre la desinformación, el papel de las redes sociales y el papel de las mujeres en el sector.

Golpe, quien ha agradecido el galardón destacando el trabajo de las mujeres que impulsan esta iniciativa y asegurando que "si yo puedo ser un espejo en positivo para cualquier mujer, bienvenido sea este premio", ha reivindicado en Onda Cero "el periodismo riguroso frente a la desinformación que circula por las redes sociales".

Y es que aunque reconoce sus aspectos positivos también ha alertado sobre el hecho "de que las noticias falsas representan uno de los mayores desafíos actuales para los medios", dejando claro que "si alguien quiere informarse de verdad no hay nada mejor que los medios de comunicación convencionales" y defendiendo "ante el avance de la inteligencia artificial la importancia de contrastar las fuentes y verificar las imágenes y testimonios que llegan a las redacciones".

Por otro lado, Golpe, ha reflexionado sobre la polarización política y la responsabilidad de los periodistas de ofrecer información sin condicionar la opinión de los espectadores asegurando que "la labor del periodista es ofrecer noticias, contando todas las versiones, pero sin intentar moldear ninguna opinión, porque al final el espectador es tremendamente inteligente y tiene su propio criterio para después en casa sacar sus propias conclusiones".

Además, ha celebrado la creciente presencia de mujeres en puestos de responsabilidad dentro de los medios asegurando "que la mujer está perfectamente situada en todas las secciones y en todos los ámbitos del periodismo como se demuestra que somos inmensa mayoría" y que eso se refleja también en que "cada vez hay más mujeres dirigiendo secciones y con papeles muy relevantes en medios de comunicación".