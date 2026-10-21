Formentera recupera la normalidad tras la DANA Adam, que deja decenas de incidencias y daños en caminos e infraestructuras

El espacio Formentera al día del 21 de octubre en Más de Uno Ibiza y Formentera se ha centrado fundamentalmente en el paso de la DANA Adam por la isla y como poco a poco se va recuperando la normalidad tras 59 incidencias registradas por el servicio de emergencias 112 y 74 avisos atendidos por los Bomberos de Formentera entre el domingo y el lunes, principalmente por inundaciones y acumulaciones de agua y en los que también han intervenido la UME, IBANAT y Protección Civil, quienes han trabajado en la retirada de agua y barro y en la recuperación de caminos afectados por desprendimientos, socavones y daños en paredes.

Al mismo tiempo, la residencia de mayores de es Brolls también sufrió filtraciones, aunque sin consecuencias para sus residentes, mientras el Hospital de Formentera ha confirmado que el paritorio mantiene su actividad habitual.

El presidente Óscar Portas siguió al minuto el paso de la Dana Adam por Formentera | Redacción

En sanidad, ya está en marcha la campaña de vacunación contra la gripe, especialmente recomendada para mayores, embarazadas, menores y colectivos de riesgo; en medio ambiente, el Govern ha anunciado la ampliación de la Reserva Marina des Freus con más de 2.000 nuevas hectáreas protegidas y ha triplicado las ayudas destinadas a limpieza y prevención en torrentes, hasta los 900.000 euros y en en política, las elecciones del 29 de noviembre permitirán elegir por primera vez un senador propio para Formentera, y en este sentido, el PP y Compromís ya han confirmado que volverán a concurrir conjuntamente bajo las siglas de Sa Unió.

Ya está abierto el plazo para solicitar las casetas del mercado navideño de Sant Francesc | Redacción

Por su parte, la agenda cultural incluye nuevas exposiciones, las Jornades d’Estudis Locals Joan Marí Cardona, cine, poesía y la comedia 8 apellidos ibicencos. Además, las Semanas Gastronómicas reúnen hasta el domingo a 26 restaurantes con menús especiales de 28 euros. También está abierto el plazo para solicitar las casetas del mercado navideño de Sant Francesc.

Y en deportes, la SD Formentera no pudo disputar su último encuentro ante el Binissalem debido al temporal y prepara su próximo compromiso frente al Platges de Calvià, previsto para este sábado en Sant Francesc.