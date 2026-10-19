Los comerciantes de es Pratet: "No es normal que cada vez que llueve fuerte veamos contenedores flotando por las calles"

Más de Uno Ibiza y Formentera ha hecho un recorrido con su micrófono verde por el barrio de Es Pratet de la ciudad de Ibiza con motivo del paso de la Dana Adam durante este domingo 18 y lunes 19 de octubre, y en él ha comprobado la resignación y hartazgo de los comerciantes y vecinos al ver como sus tiendas y sus bajos se inundan cada vez que llueve fuerte.

En este sentido, Carmen Cárcel, presidenta de la Asociación de Vecinos y propietaria de la pastelería Bon Gust, ha reconocido que el miedo se ha instalado en el barrio "después de lo vivido el año pasado y porque ya es ver que va a llover y asustarnos todo el barrio temiendo en lo que nos pueda venir encima y perjudicar a nuestros comercios". Y es que, Onda Cero, ha podido comprobar que en su negocio ha vuelto a entrar agua pese a las barreras y puertas reforzadas que instaló tras las anteriores inundaciones, aunque los daños han sido menores que entonces.

Al mismo tiempo, Cárcel ha denunciado que "los comerciantes siguen sin encontrar una solución definitiva a las inundaciones", ha criticado las imágenes de contenedores desplazándose por las calles asegurando que "no es normal que cuando llueva los contenedores estén flotando por la calle" y al mismo tiempo ha explicado que algunos establecimientos han podido abrir después de limpiar aunque otros han permanecido cerrados.

Jaime de Kilómetro Cero sacando agua del negocio | Redacción

Incluso, ha alertado del malestar que sienten muchos comercios del barrio que se vieron afectados por la dana anterior y es que según ha asegurado "siguen pendientes de las ayudas económicas del anterior temporal porque varios negocios todavía no han cobrado y otros han recibido resoluciones desfavorables, teniendo en cuenta además que las indemnizaciones de los seguros y del Consorcio de Compensación de Seguros no siempre cubren las pérdidas".

Por último, Carmen Cárcel ha reclamado una mayor limpieza preventiva del alcantarillado, asegurando que lleva meses "advirtiendo de la acumulación de tierra, hojas y vegetación en numerosos desagües" y ha lamentado que es Pratet "lleva décadas sufriendo inundaciones y que, aunque algunas condiciones han mejorado, los vecinos continúan viviendo pendientes de las tormentas".

Paco Navarro en su barbería del barrio de Es Pratet | Redacción

Mientras, durante su recorrido, Onda Cero ha podido hablar con otros comerciantes que también han confirmado problemas por las lluvias, como Nancy, responsable de una administración de lotería, que ha explicado que encontró el establecimiento muy sucio y tuvo que limpiarlo antes de recuperar la normalidad, Jaime de la tienda de deportes Kilómetro Cero, que ha señalado que el agua se filtró pese a las protecciones instaladas, aunque no llegó a dañar el material o Paco Navarro, propietario de una barbería, que ha denunciado que varios edificios mantienen bajantes dañadas desde el anterior temporal, lo que, según sostiene, agrava las filtraciones.