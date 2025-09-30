Los efectos de la tormenta en Ibiza: carreteras inundadas y suspensión de los servicios de autobús

La tormenta en Ibiza ha dejado hasta 74 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de la isla en las últimas 12 horas, según ha informado Aemet Baleares en sus redes sociales. Además, durante las últimas 12 horas, también se han acumulado 66 l/m2 en Sant Antoni; 54 en Ibiza; 23 l/m2 en el municipio de Sant Joan y 9 en la zona de Es Ca Marí, en Formentera.

El Consell de Ibiza ha informado este lunes sobre la suspensión del servicio de autobús en la ciudad debido a las fuertes lluvias. En un comunicado, ha explicado que las líneas con destino o salida de Ibiza Vila han quedado suspendidas hasta nuevo aviso por motivos de seguridad. Además, la carretera E-10 ha quedado cortada por inundación.

Además, la Policía Local de Sant Antoni (Ibiza) ha desalojado de manera preventiva a primera hora el colegio Santísima Trinidad, afectado por inundaciones en las plantas bajas y desperfectos por filtraciones que han afectado a la instalación eléctrica.

Según ha informado el Ayuntamiento, los técnicos de Urbanismo están evaluando el estado de los desperfectos, registrados en la zona de la capilla que ha quedado precintada. En la actuación han intervenido efectivos de Protección Civil y Bomberos de Ibiza, aunque la seguridad de los escolares y del personal docente ha estado garantizada en todo momento.

El centro estará cerrado hasta que se verifique la seguridad de las instalaciones, ha indicado el Ayuntamiento.

Los Bomberos del Consell de Ibiza han gestionado cerca de una veintena de servicios relacionados con la tormenta, dentro del marco de la alerta naranja decretada por lluvias y tormenta.

Según ha informado el Consell en un comunicado, se han recibido numerosas llamadas y avisos, algunos de los cuales han sido derivados a Policía Local. La mayor parte de las intervenciones han estado relacionadas con acumulaciones de agua en vía pública, viviendas, comercios y garajes de edificios residenciales.