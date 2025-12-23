José Luis Córcoles: “Horeca Baleares es el punto de encuentro que marca el inicio real de la temporada en Ibiza”

Ibiza volverá a convertirse en epicentro del sector de la hostelería y la restauración con la celebración el 4, 5 y 6 de marzo en el Recinto Ferial de una nueva edición de un Horeca Baleares que genera una enorme expectación entre profesionales y empresas del sector tal y como ha confirmado en Onda Cero su director comercial, José Luis Córcoles.

En este sentido, Córcoles ha destacado "el papel estratégico de este evento para el inicio de la temporada turística" y ha explicado que bajo el lema Impulsando el futuro y protegiendo el pasado, la edición de 2026 "busca poner el foco en los retos actuales del sector sin olvidar el esfuerzo colectivo que ha permitido a Baleares consolidarse como referente turístico internacional ya que es tan importante mirar hacia el futuro como no olvidarnos de lo que nos ha llevado hasta aquí".

Imagen de archivo de Horeca Balears en el Recinto Ferial de Ibiza | Redacción

Al mismo tiempo, ha incidido en "la importancia del producto local, la formación y la unión entre profesionales como claves del éxito ya que durante los tres días el Recinto Ferial de Ibiza acogerá a empresas, proveedores y profesionales que presentarán las principales novedades que marcarán la temporada, ocupando ambos pabellones del recinto, y en este sentido Córcoles ha confirmado que "aún quedan algunos espacios disponibles en la página web del evento para firmas que quieran mostrar innovaciones dirigidas al sector hostelero".

Por último, el director comercial de Horecas ha recordado que la hostelería y el turismo representan el principal motor económico de Baleares, "generando empleo directo e indirecto para cerca del 75% de la población" y que por ello el objetivo de la feria para 2026 es "seguir siendo un punto de encuentro y de unión de los profesionales de la hostelería, reforzando un sector clave no solo desde el punto de vista económico, sino también social".