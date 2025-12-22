Rafa Triguero: “Por fin estamos a las puertas de que la apertura del Parador de Ibiza sea una realidad”

La ciudad de Ibiza ha inaugurado la remodelación del Camí del Calvari, una actuación clave en el recinto amurallado de Dalt Vila que ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros, financiados a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y del Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad y por ello ha pasado por los micrófonos de Onda Cero el alcalde de la ciudad, Rafa Triguero.

En este sentido, Triguero ha asegurado que se trata de "un gran día para la ciudad" porque, según sus palabras, "es una actuación que no solo embellece el entorno sino que ha permitido poner en valor un entorno emblemático, dotándolo de mejores accesos, dos nuevos miradores y una movilidad más inclusiva, facilitando el recorrido también a personas con dificultades de movilidad".

El alcalde ha subrayado la importancia del ITS como herramienta para mejorar la ciudad, señalando que este tipo de inversiones contribuyen a una Ibiza "más amable, más limpia, más segura y con mejores espacios públicos" y sobre la noticia más esperada desde 2009 cuando comenzaron los trabajos, Triguero ha asegurado que "el Ayuntamiento trabaja de forma coordinada con Turespaña y Paradores para que el establecimiento pueda abrir sus puertas en los primeros meses de 2026, permitiendo que tanto residentes como turistas disfruten de este espacio único".

Y en este sentido, la apertura del Parador supondrá, según Triguero, un impulso a un turismo de mayor calidad, diversificando el perfil de visitantes y reforzando la apuesta por un modelo más sostenible y respetuoso con el patrimonio y por ello, también ha destacado que "esta actuación se suma a otras mejoras en Dalt Vila y su entorno, como la remodelación de plazas y calles históricas, con el objetivo de devolver la vida a uno de los espacios más emblemáticos y valiosos de la ciudad de Ibiza".