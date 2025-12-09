Raquel Martínez: "Deixalles se ha convertido en un factor clave en la inserción laboral y la sostenibilidad ambiental de Ibiza"

La coordinadora de la Fundación Deixalles, Raquel Martínez, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera los primeros 20 años de trabajo de esta organización que destaca por su gran labor social, ambiental y laboral en la isla y ha recordado los actos previstos para conmemorar este aniversario.

En este sentido, Martínez explicó que Deixalles "comenzó con talleres prelaborales para la mejora de habilidades de personas en situación de vulnerabilidad, centrados en la reutilización de pequeños electrodomésticos y muebles y que durante todo este tiempo no ha parado de crecer tanto en atención a las personas como en los proyectos ambientales".

Imagen de la nave de la Fundación Deixalles en Ibiza | Redacción

Actualmente, atiende a unas 200 personas al año lo que hace más de 4.000 personas durante todo este tiempo y por ello, la coordinadora de la fundación ha detallado "su impacto en la inserción laboral y la sostenibilidad ambiental" con itinerarios prelaborales, formación profesional, la empresa de inserción y de orientación laboral "que buscan que las personas accedan y mantengan un empleo mientras que con la reutilización de objetos y gestión de residuos se cierra un círculo que combina beneficios sociales y medioambientales".

Por todo ello, para celebrar estas dos décadas, Deixalles estrena este miércoles 10 de diciembre un mural creado para la ocasión por la artista urbana ibicenca Aida Miró y el viernes 12 de diciembre a partir de las cinco y media de la tarde una gala muy especial en el Centro Cultural de Jesús "en la que participarán usuarios, entidades colaboradoras y artistas que reflejan el carácter inclusivo y participativo de la fundación".