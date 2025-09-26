Antonio Doménech: “Ha sido el mejor año de la historia de Vibra Hotels gracias a la reinversión de los beneficios en la renovación de nuestros hoteles”.

Vibra Hotels, el grupo hotelero líder en Ibiza y en Baleares, con presencia destacada en todo el archipiélago balear, cierra la temporada 2025 con resultados históricos tal y como lo ha confirmado en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera el director general de la cadena, Antonio Doménech.

Concretamente, Doménech ha asegurado que “este año ha sido el mejor de la historia” para esta compañía que cuenta con el 16% de la capacidad hotelera de la isla, centrada fundamentalmente en alojamientos de tres y cuatro estrellas, y que ese crecimiento “se ha apoyado en la reinversión total de los beneficios en la renovación de sus hoteles llegando este año al 80% de los que teníamos más antiguos y a la práctica totalidad muy pronto”.

Vibra Hotels es el gran grupo de referencia en Ibiza y Baleares | Redacción

Además, el director general de la compañía ha destacado el compromiso de Vibra Hotels con la sostenibilidad y la comunidad local incidiendo en que, entre otras iniciativas, “la cadena impulsa el deporte infantil y colabora con entidades locales, beneficiando a más de mil niños, y desarrolla planes de sostenibilidad de cinco años para reducir el impacto ambiental de sus operaciones”.

Por último, Doménech ha anunciado la primera expansión del grupo fuera de Baleares, con la construcción de un hotel de 103 habitaciones en Sevilla, en Plaza Nueva, “como parte de la estrategia de crecimiento y consolidación de marca y que sigue fiel a la filosofía de Vibra Hotels de buenas ubicaciones, renovación constante y compromiso con la calidad y la sostenibilidad”.