Adriana Serra: "Los primeros pobladores de Ibiza sabían de agricultura y ganadería y tenían una alimentación a base de cereales y ovejas y cabras"

La historiadora y arqueóloga Adriana Serra ha pasado por los micrófonos de Onda Cero con motivo de la conferencia que ofrecerá este lunes 5 de octubre a las cinco de la tarde en la Escola d'Hotelería d'Eivissa sobre los orígenes y los vestigios arqueológicos de la cocina pitiusa y que servirá para abrir el curso de cocina y cultura gastronómica que organiza la propia escuela, el consell insular bajo el sello Aixo si ès d'Eivissa y el Ayuntamiento de Ibiza, en colaboración del Institut d'Estudis Eivissencs.

En este sentido, Serra ha explicado cómo la cocina pitiusa tiene unos orígenes "mucho más antiguos de lo que pueden sugerir platos como el sofrit pagès, el bullit de peix o la borrida de rajada" y "cómo los arqueologos trabajan como Sherlock Holmes para reconstruir parte de esa evolución y rastrear los orígenes de los platos estudiando semillas, pólenes, restos vegetales y otros materiales encontrados en los yacimientos".

Imagen de las instalaciones de la Escola d'Hotelería de Ibiza | Redacción

De hecho, según la conocida historiadora y arqueóloga, autora del perfil en instagram Arqueóloga ebusitana, ha detallado como la historia de nuestra cocina "comienza incluso antes de la llegada de fenicios y romanos ya que antes hubo unos primeros pobladores de las Pitiusas que llegaron ya con conocimientos de agricultura y ganadería, con una alimentación en la que predominaban los cereales y la cría de ovejas y cabras" y cómo "curiosamente, pese a tratarse de unas islas, el pescado tenía entonces menos peso en la dieta de lo que podría imaginarse y hasta que su consumo adquirió mayor importancia en épocas posteriores".

Después, según Serra, la llegada de los fenicios supuso otro gran cambio ya que a partir del siglo VIII antes de Cristo "impulsaron el cultivo de la vid y el olivo y la producción de vino y aceite hasta convertir Ibiza en uno de los grandes productores y exportadores de estos productos en el mundo antiguo", mientras que siglos después, "las comunidades musulmanas incorporaron nuevas técnicas agrícolas y productos que hoy resultan habituales en la isla, desde sandías y melones hasta arroz, granadas o caña de azúcar, además de desarrollar sistemas de regadío y norias" y ya con la conquista catalana en el siglo XIII "es cuando Ibiza se integra en la tradición culinaria mediterránea levantina comenzando a configurar lo que actualmente entendemos como gastronomía ibicenca".

Además, la historiadora tiene previsto utilizar también vajillas y otros elementos arqueológicos para explicar cómo ha cambiado incluso nuestra manera de sentarnos a la mesa y para demostrar "que los utensilios también cuentan la historia ya que existen cucharas desde la Prehistoria, mientras que el tenedor individual tal y como lo conocemos se generaliza a partir de época medieval".