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Con motivo de su presencia este martes 24 de noviembre en un taller de autodefensa feminista que ha organizado desde las ocho y media de la mañana el sindicato Satse y el Ayuntamiento de Ibiza en el Casal de Igualtat con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, la especialista en autodefensa feminista y prevención de la violencia contra las mujeres, Maitena Monroy, ha defendido en Más de Uno Ibiza y Formentera la necesidad de aprender a reconocer todas las formas de violencia machista, más allá de las agresiones físicas.

No en vano, el taller tendrá una duración de cinco horas y en él "se combinará el reconocimiento de las distintas manifestaciones de violencia con herramientas para reforzar la seguridad, la confianza y la capacidad de respuesta de las participantes" con el objetivo además de que "lo aprendido no se limite a la jornada, sino que llegue también a las familias, los entornos laborales y las relaciones personales buscando el mayor compromiso posible de todas las personas".

En este sentido, Monroy ha explicado que la autodefensa feminista "no consiste únicamente en adquirir técnicas de protección física, sino también en identificar situaciones de abuso, reconocer comportamientos que vulneran los derechos de las mujeres y desarrollar herramientas para responder ante ellos" y es que ha destacado que "la violencia psicológica y la simbólica son algunas de las formas de violencia más extendidas y, en ocasiones, más difíciles de identificar debido a que los estereotipos y los roles de género aprendidos desde la infancia pueden contribuir a normalizar determinadas situaciones de desigualdad, como los insultos, las humillaciones, el control o la presión dentro de las relaciones personales".

Por ello, ha insistido en que uno de los principales objetivos de estos talleres "es ayudar a las participantes a reconocer comportamientos que muchas veces se han asumido como habituales, pero que pueden constituir distintas formas de violencia" y al mismo tiempo, "establecer límites y comprender el verdadero significado del consentimiento y la libertad sexual ya que negarse a mantener relaciones sexuales, no siempre garantiza que la otra persona respete esa decisión y porque libertad sexual implica que cuando una mujer dice no o cuando una mujer dice sí, eso sea respetado".

Incluso, Monroy ha reclamado una mayor implicación de los hombres y del conjunto de la sociedad en la prevención de la violencia machista, "especialmente ante la influencia de determinados mensajes que circulan por las redes sociales" y que, según ha advertido, "reproducen modelos tradicionales de dominación masculina ante los que hay crear espacios seguros en los que las mujeres puedan compartir experiencias y reconocer situaciones de violencia, pero también encuentros mixtos y espacios específicos para que los hombres reflexionen sobre su responsabilidad" y al mismo tiempo "educar a los jóvenes en relaciones afectivas saludables, basadas en la igualdad, el respeto y el reconocimiento de los derechos de las mujeres".