Con motivo de los actos preparados para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre, la Oficina de la Dona del Consell de Ibiza ha hecho público que ha atendido a 763 mujeres entre noviembre de 2025 y octubre de este año, lo que supone un 1,6 por ciento más que en el periodo anterior.

Y en este sentido, el dato que más aumenta es el de mujeres atendidas por violencia sexual, que pasa de 40 a 82 casos o lo que es lo mismo, más del doble, y todo ello coincidiendo con la puesta en marcha, el pasado mes de marzo, del Espai Savina, un centro de crisis que funciona las 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual y que en apenas unos meses ha atendido ya a más de ochenta mujeres, entre ellas tres adolescentes de 16 y 17 años, y ha recibido 134 llamadas y ha realizado 24 acompañamientos especializados, de los que el 64 por ciento eran por agresiones sexuales, teniendo en cuenta además, que de todos estos casos, en 12 la violencia sexual habría sido cometida por varios hombres o que en el 62 por ciento de ellos, el agresor pertenecía al entorno conocido de la víctima.

Además, la memoria presentada ayer aporta datos sobre violencia de género y recursos de acogida y en este caso, el programa de atención a víctimas de violencia de género atendió a 470 mujeres, de las que 335 habían denunciado y 238 llegaron a obtener una orden de protección, y de ellas, una de cada tres mujeres atendidas llevaba sufriendo violencia cinco años o más, y en 77 casos la situación se había prolongado durante más de una década.

Por último, los recursos residenciales del Consell atendieron además a 67 mujeres y 35 menores y en ellos 51 niños y niñas recibieron atención psicológica individual.