La campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha sido la principal protagonista del Formentera al día del 18 de noviembre ya que estamos ante una cita histórica para sus ciudadanos porque podrán elegir por primera vez a un senador propio, independiente del de Ibiza.

De hecho, las distintas candidaturas están intensificando sus actos públicos y dando a conocer sus propuestas, con especial atención a la vivienda, la triple insularidad, la inmigración y la mejora de los servicios públicos y, por ejemplo, la candidata de Formentera al Senat, Neus Massanet, que representa a la coalición formada por Gent per Formentera, PSOE y Movimiento Sumar, recibió el apoyo de una Francina Armengol durante un acto celebrado en Sant Ferran, presentando sus propuestas centradas en la protección del medio ambiente, como reclamar financiación estatal que tenga en cuenta la presión turística, reforzar la conservación de la posidonia, combatir las serpientes invasoras y proteger la sargantana pitiusa y planteando un acuerdo entre administraciones para renovar el emisario submarino de la depuradora, mejorar el saneamiento y aumentar la reutilización del agua depurada.

Por su parte, Sa Unió ha presentado la candidatura de Vicent Tur durante su primer acto público de campaña, celebrado en la Casa del Poble de la Mola, y en este caso el presentante de esta coalición entre PP y Gent per Formentera, reclamó el reconocimiento efectivo de la triple insularidad, con compensaciones económicas y fiscales, y medidas para favorecer el alquiler de larga duración, facilitar la emancipación juvenil y garantizar que los trabajadores de servicios esenciales puedan seguir viviendo en Formentera y, al mismo tiempo, propuso modificar la Ley de Costas, reforzar la seguridad y establecer una base permanente de Salvamento Marítimo.

Presentación de la candidatura de Sa Unió | Redacción

Mientras, la inmigración y la atención a los menores extranjeros no acompañados siguen presentes en el debate electoral ya que el diputado autonómico y candidato de la agrupación de electores Formentera Viva, Lorenzo Córdoba, ha reclamado al Govern balear una solución estable para los 238 menores que, según los datos expuestos, atiende actualmente el Consell y, en este sentido, la presidenta autonómica, Marga Prohens, ha rechazado recuperar las competencias de protección de menores recordando que el Govern ha transferido más de 17 millones de euros para ayudar a la isla y reclamando una mayor implicación del Estado.

Ecología y ayudas para propietarios de gatos

Al margen de la campaña, el Consell de Formentera ha recogido más de diez kilos de colillas desde junio mediante los 26 ceniceros instalados en distintos espacios públicos, unos residuos que serán enviados a una empresa especializada para su descontaminación y reciclaje y al mismo tiempo, la institución ha abierto una convocatoria de 8.360 euros en ayudas para identificar y esterilizar gatos domésticos, con subvenciones de hasta 50 euros para microchips, 150 para esterilizar hembras y 75 para machos y cuyas solicitudes pueden presentarse hasta el 30 de noviembre.

Uno de los ceniceros de Formentera | Redacción

Por último,. también se han anunciado cambios temporales en los horarios del centro de descontaminación de vehículos fuera de uso por trabajos de mantenimiento hasta el 4 de diciembre.

Agenda cultural y social

En la agenda cultural y social, Formentera se prepara para las fiestas de Sant Francesc y los actos del 25N, con actividades de sensibilización contra la violencia machista, talleres, exposiciones y propuestas para los más pequeños, destacando el inicio de las celebraciones de Sant Francesc este jueves 19 de noviembre, el concierto de Santa Cecilia del sábado 21 y las actividades del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tendrán su jornada central el miércoles 25 en la plaza de la Constitució.

También continúan las exposiciones en el Ajuntament Vell, las Jornades d'Estudis Locals Joan Marí Cardona y distintas propuestas musicales y cinematográficas.

Por último, en deportes, la SD Formentera empató sin goles frente al Andratx en Mallorca y ocupa la novena posición con 15 puntos después de diez jornadas. El conjunto dirigido por Maikel Romero recibirá este domingo 22 de noviembre, a las doce del mediodía, al Cardassar en el Municipal de Sant Francesc, con el objetivo de acercarse a los puestos superiores de la clasificación.