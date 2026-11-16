Clara Cano y Max Goldston Marí: «Sentinella puede ayudar a identificar dónde hay más riesgo de incendio y actuar antes de que ocurra"

Los impulsores de Sentinella, Clara Cano y Max Goldston Marí, han visitado los estudios de Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar cómo funciona esta herramienta tecnológica, que combina inteligencia artificial, datos meteorológicos, vegetación e información histórica para identificar las zonas con mayor riesgo de incendio forestal.

Cano ha confirmado que el proyecto ya está validado para Ibiza y Formentera y que ya trabajan para extenderlo al resto de Baleares aprovechando que, tal y como ha explicado Max, que Sentinella utiliza dos modelos diferentes, "el primero que calcula la probabilidad de que se origine un incendio en cada parcela de 50 por 50 metros, teniendo en cuenta factores como el viento, las lluvias, la vegetación, la pendiente o la actividad humana y el segundo en el que se realizan millones de simulaciones para conocer cómo podría propagarse el fuego en distintas condiciones".

En este sentido, ambos han insistido en que el principal objetivo "es ayudar a las administraciones a prevenir incendios y decidir dónde invertir sus recursos" y es que la propia Clara ha recordado que existen "más de 180.000 hectáreas con riesgo elevado de incendio y que en 2025 apenas se actuó sobre unas 1.300 por lo que es fundamental identificar las zonas donde las medidas preventivas pueden resultar más eficaces".

Además, los responsables de Sentinella también han confirmado que "ya han mantenido reuniones con servicios de emergencias y técnicos forestales para conocer sus necesidades y estudiar cómo incorporar esta tecnología a su trabajo" y es que han dejado claro que, aunque la herramienta está pensada principalmente para la prevención, "también podría ayudar a prever la evolución de un incendio y facilitar decisiones relacionadas con las evacuaciones o las labores de extinción".

Por último, Cano y Goldston Marí han reconocido que existe interés por el proyecto tanto dentro como fuera de Baleares y han señalado que, aunque los procedimientos para trabajar con las administraciones son largos , tras recibir el premio al Mejor Proyecto Emprendedor del foro Ingenion, confían en que Sentinella "pueda convertirse en una herramienta útil para proteger los bosques y mejorar la prevención de incendios".