Yaima Arias: «Mi sueño es llevar Identidad a la península, necesitamos apoyo para abrir puertas»

La bailarina y coreógrafa internacional ha sido entrevistada, junto a la joven artista Noa Torres, en la sección Hablando al Aire del programa Más de Uno Ibiza y Formentera, de Onda Cero, tras el éxito de su espectáculo Identidad en el Teatro Pereira. Arias ha anunciado que trabaja para repetir próximamente la representación en Ibiza y llevar la producción a otros escenarios de Baleares y la península.

La bailarina y coreógrafa cubana Yaima Arias quiere que el éxito de su último espectáculo, Identidad, sea solamente el principio de un recorrido artístico mucho más amplio. Tras llenar el Teatro Pereira de Ibiza con una propuesta protagonizada por 21 jóvenes artistas de entre 9 y 16 años, la directora de IDA Company ha explicado sus próximos objetivos durante una entrevista en la sección Hablando al Aire, de Más de Uno Ibiza y Formentera, en Onda Cero.

«Vamos a intentar llevarlo a los municipios de Ibiza, pero mi sueño es no solamente en Baleares. Necesitamos el apoyo de Baleares. Por favor, escucharnos y ayudarnos», ha manifestado la coreógrafa, que también ha expresado su intención de viajar a la península para buscar nuevas oportunidades.

Arias ha explicado que Identidad es el resultado de dos años de trabajo, una importante inversión económica y un esfuerzo colectivo en el que han participado bailarines, profesores, músicos, profesionales de la interpretación y patrocinadores.

«No se puede quedar ahí, no solamente por la inversión, sino por ellos, porque se merecen más», ha asegurado, refiriéndose a los jóvenes protagonistas de la producción.

Un espectáculo para descubrir quiénes somos

Identidad es una propuesta escénica que combina danza contemporánea, canto e interpretación para reflexionar sobre la infancia, la adolescencia, los miedos, las inseguridades y la necesidad de aceptarse a uno mismo.

Una de las particularidades del montaje es que sus propios protagonistas han participado en el proceso creativo, aportando experiencias, inquietudes y reflexiones personales que posteriormente se han incorporado al espectáculo.

«Les pedimos que ellos mismos elaboren cómo se sienten, qué sueñan, qué tipo de conflictos viven», ha explicado Arias.

Para la coreógrafa, la danza no consiste únicamente en ejecutar movimientos técnicamente perfectos, sino en desarrollar la capacidad de expresar sentimientos y contar historias.

«Yo le doy mucha importancia a lo que es la libertad de expresión», ha destacado, defendiendo la improvisación como una herramienta fundamental en la formación de los bailarines.

De Cuba a Ibiza: una vida dedicada a la danza

Durante la entrevista, Yaima Arias también ha repasado su trayectoria personal y profesional, que comenzó en Holguín, Cuba, donde descubrió su pasión por el baile cuando apenas tenía cuatro años.

Aunque posteriormente se formó en ballet clásico y danza contemporánea, ha recordado con humor que su primera experiencia de improvisación en una clase de danza clásica terminó convirtiéndose en una demostración de salsa.

A los 14 años abandonó su ciudad natal para continuar sus estudios artísticos en Camagüey, donde permaneció hasta los 17 años. Posteriormente regresó a Holguín y llegó a convertirse en primera bailarina de una joven compañía de ballet.

Su deseo de seguir creciendo profesionalmente la llevó a abandonar Cuba y comenzar una nueva etapa en Europa, pasando por Eslovaquia, Córdoba, Madrid y Barcelona.

Entre sus experiencias destaca su participación en el programa televisivo Fama, que le permitió descubrir nuevos estilos de danza y ampliar sus conocimientos artísticos.

Sin embargo, también ha reconocido las dificultades personales y profesionales que encontró durante aquellos años.

«Cuando emigras se juntan muchas emociones. Tienes que buscarte un sitio al que pertenecer, encontrar una casa y encontrar trabajo», ha recordado.

Arias ha señalado que el mundo artístico puede resultar especialmente competitivo, aunque considera fundamental mantener la confianza en uno mismo.

«Si eres una persona honesta hacia ti misma, tienes los pies sobre la tierra, sabes lo que quieres y no estás perjudicando a nadie, sigue tu camino y deja a un lado lo que opinen los demás», ha aconsejado.

Su llegada a Ibiza se produjo después de participar en Fama, cuando recibió una propuesta profesional para trabajar en un espectáculo dirigido por Joan Gràcia, integrante de Tricicle.

Aunque inicialmente tenía algunas reservas por la imagen festiva de la isla, terminó descubriendo un entorno artístico que la conquistó.

«Me enamoré del proyecto y me enamoré de la isla», ha confesado.

Noa Torres, el ejemplo del talento joven de Ibiza

La entrevista también ha contado con la participación de Noa Torres, una bailarina de 11 años, integrante de IDA Company y una de las protagonistas de Identidad.

La joven artista ha explicado que su vocación se despertó después de asistir a un espectáculo de la compañía, una experiencia que la impulsó a incorporarse a Ibiza Dance Academy, donde lleva varios años formándose.

Noa ha destacado especialmente el ambiente de compañerismo que existe entre los jóvenes bailarines y la implicación de sus profesores.

Sobre Yaima Arias, ha asegurado que «es muy buena directora, enseña superbien, te admira y te apoya», destacando que siempre anima a sus alumnos a superar la vergüenza y afrontar nuevos retos.

La joven también ha reconocido las dificultades que supuso preparar un espectáculo de estas características, especialmente por la complejidad de las coreografías y los rápidos cambios de vestuario entre actuaciones.

No obstante, ha explicado que la formación recibida les permitió aprender técnicas para memorizar los movimientos y desenvolverse con mayor seguridad sobre el escenario.

«Si es lo que les gusta y es lo que les llena, que se apunten», ha recomendado Noa a otros niños y jóvenes interesados en desarrollar sus inquietudes artísticas.

Una compañía que apuesta por el futuro de la danza

Yaima Arias ha destacado el extraordinario nivel alcanzado por sus alumnos y la capacidad que han demostrado para afrontar una producción escénica de gran exigencia.

«Les admiro mucho, pero también alucino de lo preparados que están y de cómo se comportan a nivel profesional», ha afirmado.

La coreógrafa, que fundó IDA Company en 2022, considera que su responsabilidad no consiste únicamente en enseñar danza, sino también en ofrecer herramientas para que los jóvenes puedan desarrollar una futura carrera artística.

En este sentido, ha explicado que en su escuela ha impulsado un festival coreográfico en el que los propios alumnos crean sus piezas, eligen la música y desarrollan sus ideas, con el objetivo de fomentar su creatividad y autonomía.

Además, ha defendido la importancia de una formación multidisciplinar que incorpore conocimientos musicales, interpretación, composición coreográfica y preparación física.

Próximas actuaciones y búsqueda de apoyos

Uno de los principales retos de IDA Company será conseguir que Identidad pueda representarse en otros escenarios sin perjudicar la formación académica de sus jóvenes integrantes.

Arias ha explicado que las posibles giras deberán organizarse durante los fines de semana, teniendo en cuenta las obligaciones escolares de los participantes.

La directora también ha confirmado que ya se están estudiando opciones para repetir próximamente el espectáculo en Ibiza, aunque todavía no se ha concretado una fecha.

El objetivo es que la producción pueda recorrer diferentes municipios de la isla, llegar a otros escenarios de Baleares y, posteriormente, dar el salto a la península.

Para conseguirlo, Arias considera imprescindible contar con la colaboración de instituciones, patrocinadores y entidades culturales que permitan afrontar los costes de desplazamiento y producción.

La entrevista ha concluido con un mensaje de confianza en el talento artístico de las nuevas generaciones y en las posibilidades de Ibiza como territorio creador de cultura.

Yaima Arias quiere demostrar que los jóvenes artistas de la isla están preparados para competir y compartir escenario con profesionales de cualquier lugar, y que proyectos como Identidad merecen tener continuidad más allá de una única representación.