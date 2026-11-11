Formentera afronta la huelga general entre las protestas por la vivienda, la presión migratoria y nuevas inversiones en la isla

La huelga general protagoniza la actualidad del espacio Formentera al día del 11 de noviembre, con dos movilizaciones convocadas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc, la primera, impulsada por docentes del IES Marc Ferrer, a las 11.30 horas, y una segunda , organizada por la asociación feminista FIGA, que tendrá lugar a las 18.00 horas, y en las que se protesta y se denuncian las dificultades para acceder a una vivienda y la pérdida de poder adquisitivo.

En este sentido, el Consell ha establecido servicios mínimos en educación, transporte, atención ciudadana y servicios esenciales mientras que el transporte escolar mantiene sus rutas habituales y los autobuses regulares funcionan al 50 %, al igual que la recogida de residuos y la limpieza.

Por otro lado, en materia migratoria, el presidente del Consell, Óscar Portas, ha solicitado una visita oficial del nuevo delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, para abordar la falta de recursos y reforzar la coordinación institucional ya que según la institución se tutela actualmente a 240 menores migrantes no acompañados y mantiene acumuladas unas 150 pateras pendientes de traslado.

Mientras, la consulta ciudadana sobre Formentera.eco ha otorgado una puntuación de 7,05 sobre diez al sistema, mientras que el 94,9 % de los participantes considera necesaria la regulación de vehículos aunque no obstante, el Consell advierte de que solo se han recibido 72 formularios y que los resultados no son representativos del conjunto de la población, y en infraestructuras, Endesa invertirá más de 113.000 euros en reforzar la red eléctrica entre Migjorn y el Hospital de Formentera en una actuación que beneficiará a más de 2.000 clientes y el Gobierno de España ha iniciado el procedimiento para declarar la antigua Colonia Penitenciaria de la Savina como Lugar de Memoria Democrática.

Así mismo, la Alejandra Ferrer ha denunciado la utilización fraudulenta de su DNI en supuestas ofertas de alquiler en Ibiza, así como las propuestas electorales del PP balear en materia fiscal, turística y de vivienda y en la agenda cultural de los próximos días ofrece exposiciones, cine, el concierto infantil de Batafaluga y el inicio de las fiestas de Sant Francesc. Finalmente en deportes, la SD Formentera cayó por 0-1 ante el Sineu y ocupa la octava posición con 14 puntos a la espera de su próximo compromiso que será este sábado, a las 16.00 horas, frente al Andratx en Sa Plana.