Consuelo López (CCOO): "Que nadie se engañe, este Gobierno no se va sin su huelga general"

Consuelo López, secretaria general de Comisiones Obreras de Ibiza y Formentera ha defendido en Más de Uno Ibiza y Formentera que la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre "debe sevir para reclamar salarios dignos y soluciones al problema de la vivienda" y al mismo tiempo, aunque ha reconocido que la movilización "tiene un componente político" también ha rechazado las críticas por su coincidencia con el calendario electoral haciendo un llamamiento a participar en la manifestación de las seis de la tarde en Ibiza.

No en vano, para López, "la pérdida de poder adquisitivo, los bajos salarios y el elevado precio de la vivienda son los principales motivos de la huelga general como demuestra que, según un reciente estudio de CCOO, para vivir dignamente en Ibiza serían necesarios 3.402 euros netos mensuales en 14 pagas y en Formentera más de 3.000 euros".

La secretaria general de CCOO también ha asegurado que los sindicatos "llevaban meses advirtiendo de un otoño de movilizaciones ante el encarecimiento de la vida" y en este sentido ha situado el detonante de la convocatoria en el caso de Mari Carmen y la respuesta social que provocó, reclamando a la patronal CEOE "que se siente a negociar las subidas salariales dentro del acuerdo estatal de negociación colectiva".

Por otro lado, la vivienda constituye, según la dirigente sindical, el principal problema de los trabajadores de las Pitiusas y por ello ha defendido "la necesidad de controlar el precio de los alquileres y facilitar el acceso a una vivienda digna" advirtiendo "de que muchas familias tienen dificultades para afrontar los gastos básicos pese a disponer de un empleo" y sobre las críticas por la coincidencia de la huelga con las próximas elecciones generales, López ha reconocido que existe un componente político en la convocatoria, aunque también ha defendido "que responde a reivindicaciones laborales y sociales y que aunque haya quien esté en contra, este Gobierno, aunque ahora esté en funciones, no se va sin su huelga general".

Ademas, también ha defendido que en los últimos años "los sindicatos han conseguido avances mediante la negociación con el Ministerio de Trabajo que han evitado convocar anteriormente una huelga de estas características" y ha insistido "en que la movilización también pretende trasladar un mensaje al próximo Gobierno, independientemente de su signo político, para que sitúe la vivienda y los salarios entre sus prioridades".